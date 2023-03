Il Brescia a Venezia per per uscire dalla zona rossa

Dimitri Bisoli

Brescia, 9 marzo 2023 – Si avvicina sempre più la trasferta di sabato in casa del Venezia e cresce, di pari passo, l’attesa in casa del Brescia. In vista di una partita che si preannuncia decisiva per la salvezza delle Rondinelle, il pubblico biancazzurro ha già fatto sentire la sua vicinanza e la sua voglia di sostenere la squadra di Gastaldello in un momento che potrebbe rivelarsi determinante. I tifosi bresciani, in effetti, hanno rapidamente esaurito tutti i biglietti a disposizione e sono già quasi 1.200 quelli che si sono assicurati il fatidico tagliando per colorare di biancazzurro il “Penzo”.

Un segnale forte di affetto e di convinzione che Bisoli e compagni dovranno cercare di ripagare con una prestazione vincente nel duello diretto in casa degli arancioneroverdi. Gli ultimi dettagli per definire il Brescia che giocherà in Laguna verranno precisati ormai con la rifinitura, ma in questo momento sono diversi gli aspetti che stanno richiamando l’attenzione di mister Gastaldello. Si stanno allenando a parte Ndoj, Listkowski e Cistana, ma l’allenatore bresciano conta di averli regolarmente a disposizione per la trasferta a Venezia, dove potrebbe anche optare per un cambio tattico, volto a trasmettere maggiore brillantezza e qualità offensive alla sua squadra. In questo senso, mentre difesa e centrocampo appaiono già ben delineati, il reparto che propone maggiori soluzioni è l’attacco, dove Rodriguez sembra perdere posizioni ai danni di Adryan, reduce dal confortante spezzone mezzo in mostra con il Cagliari, che potrebbe portare la novità del ritorno del trequartista, destinato ad affiancare due punte. Uno dei due attaccanti di riferimento sarà certamente Ayé, mentre per quel che riguarda il giocatore che giostrerà al suo fianco (Bianchi?) saranno le prossime ore ad indicare a mister Gastaldello la soluzione più opportuna.