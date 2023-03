Mantova -Triestina 1-0, tre punti d'oro per i padroni di casa

Successo preziosissimo per i virgiliani sugli alabardati (da pagina Facebook Mantova 1911)

Mantova, 5 marzo 2023 – Il Mantova, pur dovendo lottare sino all'ultimo istante, batte di misura la Triestina in un duello diretto di assoluta importanza e compie un passo in avanti che può rappresentare la svolta del cammino stagionale della formazione di Mandorlini.

Le due contendenti iniziano la delicata sfida con grande attenzione e sin dai primi minuti i virgiliani mostrano i benefici effetti del rientro di De Francesco, che al 4' prova personalmente la conclusione, mentre al 6' serve un buon assist a D'Orazio, ma l'azione sfuma. Gli alabardati replicano con Rocchetti e Paganini, ma il punteggio non muta, così come rimane inviato dopo una secca sventola di De Francesco che termina alta. Dopo una botta e risposta tra Mbakogu e Iotti rimasti senza esito, al 39' il Mantova riesce a passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un angolo la palla giunge a Pedone, che trafigge Matosevic.

I giuliani affidano la lor replica alla ripresa, che li vede tornare in campo con rinnovata determinazione. Prima Germano e poi Mbakogu chiamano al lavoro la difesa locale, che riesce a chiudere bene gli spazi. Al 15' deve però intervenire in modo provvidenziale Chiorra, determinante nel respingere una conclusione di Paganini ormai lanciata verso di lui. Con il passare dei minuti si fa sempre più insistente la pressione della Triestina. I virgiliani devono così serrare le fila e cercare di pungere in contropiede, come al 28', quando Guccione riesce ad andare al tiro, ma Matosevic è reattivo.