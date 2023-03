Mantova-Piacenza 2-4: i biancorossi perdono il duello salvezza e adesso sono dolori

I virgiliani sono rimasti a mani vuote col Piacenza (dalla pagina Facebbok Mantova 1911)

Brutta caduta del Mantova, che perde il duello salvezza in casa del Piacenza fanalino di coda e si ritrova di nuovo in zona play out, con tre punti di distacco dalla salvezza. Non basta alla squadra di Mandorlini il vantaggio iniziale firmato da Bocalon dopo 7’, gli emiliani prima dell’intervallo riposano e nel finale del match, dopo il provvisorio pareggio di Mensah firmano il definitivo 4-2 che lascia a mani vuote la compagine virgiliana.

Un epilogo davvero molto amaro, ben distante dalle illusioni generate dall’efficace avvio degli ospiti, che prima si rendono minacciosi con Guccione e poi sbloccano il risultato con Bocalon che batte Nocchi. Il Piacenza, però, reagisce con grande determinazione e prima pareggia con Cesarini al quarto d’ora e poi avanza il raggio della sua azione alla ricerca del sorpasso.

Complice l’importanza della posta in palio, le due contendenti stentano a costruire nitide occasioni da rete, ma al 37’ Suljic anticipa tutti e manda gli emiliani al riposo con un prezioso vantaggio. Nella ripresa la formazione di Mandorlini cerca di raddrizzare la situazione, ma i padroni di casa non si limitano a difendere il risultato e al 13’ sfiorano il tris con Morra, che in contropiede manda a lato con la porta ormai sguarnita.

Scampato il pericolo, però, il Mantova trova la forza per firmare il 2-2 con un dosato colpo di testa di Mensah che beffa Nocchi. Gli emiliani non vogliono (e non possono, vista la classifica) accontentarsi del pareggio e al 23’ si riportano in vantaggio con Cesarini che finalizza con un tocco vincente di testa un’azione susseguente a calcio d’angolo.

A questo punto è il Mantova a non poter accettare il parziale. La squadra di Mandorlini cerca di ritrovare brio e concretezza per raggiungere nuovamente il pareggio. Bocalon tenta un paio di spunti, ma senza esito, mentre l’opportunità più ghiotta giunge al 44’, quando Procaccio colpisce la traversa su punizione.

Inizia così un recupero interminabile, durante il quale gli ospiti tentano di acciuffare in extremis quello che sarebbe un prezioso risultato positivo, ma la difesa locale serra le fila e sono ancora i piacentini ad andare in gol al 50’, con Morra che in contropiede tiene accese le speranze di salvezza degli emiliani (che restano comunque ultimi) e infligge un durissimo colpo a quelle di un Mantova che torna nuovamente a pieno titolo in zona play out.



Piacenza-Mantova 4-2 (2-1)



Piacenza (3-5-2): Nocchi 6; Zanandrea 6,5, Accardi 6, Masetti 6 (38’ st Cosenza 6); Parisi 6 (25’ st Munari 6), Onisa sv (10’ pt Giorno 6), Suljic 6,5, Gonzi 6 (38’ st Palazzolo 6), Rizza 6 (25’ st Capoferri 6); Cesarini 6,5, Morra 6,5. A disposizione: Fossati; Tintori; Zunno; Chierico; Luppi; Vianni. All: Matteo Abbate 6,5.

Mantova (3-4-3): Chiorra 6; Ghilardi 6, Padella 6, Iotti 6 (1’ st Fazzi 6); Fontana 6 (10’ st Procaccio 6,5), Gerbaudo 6, De Francesco 6 (28’ pt Pierobon 6,5), Ceresoli 6 (37’ st Silvestro 6); Guccione 6, Bocalon 6,5, Mensah 6,5 (37’ st Rodriguez 6). A disposizione: Malaguti; Chiesa; Conti: Messori; Darrel. All: Andrea Mandorlini 6.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa 6.

Reti: 7’ pt Bocalon; 15’ pt Cesarini; 37’ pt Suljic; 23’ st Mensah; 33’ st Cesarini; 50’ st Morra

Note: ammoniti: Accardi; De Francesco; Fontana; Pierobon; Iotti; Cesarini – angoli: 3-3 – recupero: 4’ e 8’.