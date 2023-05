Mantova battuto dall’Albinoleffe: ora i biancorossi rischiano di lasciare la serie C

Si fa sempre più stretto il sentiero che conduce alla salvezza per il Mantova. La squadra biancorossa perde 1-0 l’andata dei play out in casa dell’Albinoleffe e sabato 13, nel match di ritorno al “Martelli”, i virgiliani saranno obbligati a vincere (con qualsiasi risultato) per non dover abbandonare mestamente la serie C.

La formazione ospite parte mettendo in mostra segnali incoraggianti, sono i giocatori di Mandorlini a prendere in mano l’iniziativa nella prima fase della partita, ma poi, con il passare dei minuti, sale di tono la compagine bergamasca, che poco dopo la mezz’ora sblocca il risultato con una splendida esecuzione di Manconi e poi controlla con grande attenzione il prezioso risultato sino al triplice fischio dell’arbitro che, a questo punto, pone in vantaggio la formazione bluceleste nella volata per evitare la retrocessione.

Guccione e Mensah fanno vedere sin dai primi minuti le intenzioni dei virgiliani, ma la difesa locale riesce a chiudere gli spazi. Dopo un paio di brividi per Offredi con gli spunti di De Francesco e Gerbaudo, prende corpo la reazione della Celeste, che guadagna metri e convinzione e al 32’ passa in vantaggio grazie ad una sventola di Marconi, il suo giocatore più rappresentativo, che firma la rete sulla quale la compagine di Foscarini riuscirà poi a costruire questa vittoria che può valere un’intera stagione.

Il Mantova non ci sta a perdere e cerca di raddrizzare la situazione, ma, nonostante una generosa pressione, non riesce a creare nitide occasioni da rete. Un copione che prosegue nella ripresa, quando bisogna attendere il 17’ per assistere al primo intervento di Offredi che neutralizza un tocco ravvicinato di Mensah. Col passare dei minuti aumenta la convinzione dell’Albinoleffe, che sfiora il raddoppio che chiuderebbe anzitempo la contesa, ma il risultato non muta e non cambia nemmeno dopo l’ultima opportunità che Pierobon non concretizza d’un soffio in zona Cesarini per una sconfitta che costringe il Mantova a giocarsi il tutto per tutto in casa sabato prossimo, quando dovrà riprendere la sua rincorsa che ora si è fatta tutta in salita. ALBINOLEFFE-MANTOVA 1-0 (1-0) Albinoleffe (3-5-2): Offredi 6,5; Borghini 6, Marchetti 6,5, Saltarelli 6 (18’ st Milesi 6); Petrungaro 6 (18’ st Gusu 6,5), Doumbia 6 (18’ st Giorgione 6), Genevier 6,5, Brentan 6,5 (44’ st Piccoli sv), Zoma 6; Cocco 6 (47’ st Mucili sv), Manconi 7. A disposizione: Pratelli; Pagno; Muzio; Gelli; Angeloni; Frosinini; Toma. All: Claudio Foscarini 7. Mantova (4-3-3): Tosi 6; Matteucci 6 (27’ st Fazzi 6), Ghilardi 6,5, Panizzi 6, Ceresoli 6 (1’ st Silvestro 6); Gerbaudo 6 (20’ st Pierobon 6), De Francesco 6,5, Pedone 6; Guccione 6 (32’ st Procaccio 6), Bocalon 6 (20’ st D’Orazio 6), Mensah 6. A disposizione: Chiorra; Malaguti; Iotti; Fontana; Luscietti; Padella; Rodriguez; Yeboah. All: Andrea Mandorlini 6. Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari 6. Reti:32’ pt Manconi. Note: ammoniti: Ceresoli; Borghini; Manconi; Silvestro; D’Orazio – angoli: 4-3 – recupero: 1’ e 5’.