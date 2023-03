Cremonese: non basta Dessers, con il Sassuolo il ko più amaro. Finisce 3-2

Il gol di Dessers che ha illuso la Cremonese

Cremona – La Cremonese subisce in casa del Sassuolo la più amara delle sconfitte. La squadra di Ballardini chiude il primo tempo sotto di due reti, ma nella ripresa con grande caparbietà raddrizza la situazione grazie alla splendida doppietta di Dessers. In pieno recupero, quando il risultato positivo sembra ormai in cassaforte, giunge però la beffa più crudele e Bajrami, lasciato colpevolmente incustodito, firma il gol del definitivo 3-2 che lascia immeritatamente a mani vuote i grigiorossi, che scivolano a nove lunghezze da una salvezza sempre più proibitiva.

La Cremonese parte bene e Okereke, per due volte, e Vasquez firmano i primi tentativi del posticipo, mentre la replica dei padroni di casa giunge al 16’ con una conclusione di Pinamonti che Carnesecchi controlla. Con il passare dei minuti, però, il Sassuolo aumenta il ritmo e al 26’ arriva l’episodio che infrange l’equilibrio con una punizione di Laurienté che beffa Carnesecchi. Gli ospiti, che perdono anche Chiriches per l’ennesimo infortunio stagionale, non si arrendono e al 36’ Tsadjout, sugli sviluppi di un angolo, anticipa tutti e devia la sfera che, però, si stampa sul palo.

La formazione di Ballardini cerca di insistere nel suo inseguimento, ma al 42’ il Sassuolo recupera un pallone perso da Pickel e firma con Frattesi il 2-0 che accompagna le contendenti al riposo. Il secondo tempo si apre con un guizzo di Tsadjout, mentre il Sassuolo risponde con la traversa colpita da Defrel e con una insidiosa conclusione di Tressoldi neutralizzata da Carnesecchi. I grigiorossi, però, cambiano passo e al 17’ Dessers conquista caparbiamente il pallone e batte Consigli, riaprendo così la contesa.

La rete carica ulteriormente gli ospiti, che credono nella rimonta e al 27’ “vedono” il pareggio con un perfetto colpo di testa di Vasquez, che sembra destinato in fondo al sacco, ma Maxime Lopez riesce ad allontanare in modo determinante dalla linea di porta. L’episodio non spegne l’impeto della Cremonese, che ormai vuole il pareggio e al 38’ Dessers supera la difesa neroverde e firma la rete del definitivo 2-2 che premia la prestazione della squadra di mister Ballardini, che ribadisce di non volersi proprio arrendere.



Sassuolo-Cremonese 3-2 (2-0)



Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Zortea 6, Erlic 6, Tressoldi 6, Rogerio 7; Frattesi 6,5 (23’ st Thorstvedt 6), Maxime Lopez 6,5 (36’ st Objang sv), Matheus Henrique 6; Defrel 6,5 (23’ st Bajrami 6,5), Pinamonti 6,5 (36’ st Alvarez sv), Laurienté 6,5. A disposizione: Russo; Pegolo; Marchizza; Harroui; Alvarez; Ferrari; Ceide; Toljan; D’Andrea. All: Alessio Dionisi 6,5.



Cremonese (3-4-3): Carnesecchi 6; Bianchetti 6,5, Chiriches 6 (35’ pt Lochoshvili 6), Vasquez 6,5; Sernicola 6 (33’ st Ghiglione 6), Pickel 6, Benassi 6, Valeri 6; Afena-Gyan 6 (1’ st Dessers 7), Tsadjout 6 (21’ st Ciofani 6), Okereke 6,5 (21’ st Buonaiuto 6). A disposizione: Saro; Sarr; Castagnetti; Acella; Galdames; Meité; Quagliata. All: Davide Ballardini 6.



Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 6.

Reti: 26’ pt Laurienté; 42’ pt Frattesi; 17’ e 38’ st Dessers; 47’ st Bajrami.

Note: ammoniti: Afena-Gyan; Zortea - angoli: 4-3 - recupero: 2’ e 6’.