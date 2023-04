Champions, Milan a Napoli per il sogno semifinale: “Niente paura, serve coraggio”

Milano, 17 aprile 2023 – Appena 6 giorni dopo il primo round, che si è tinto di rossonero grazie all’acuto di Ismael Bennacer, il Milan è pronto a fare la storia al Maradona di Napoli aggiudicandosi il pass per le semifinali di Champions League.

Giroud recuperato

Dopo l’ultimo allenamento mattutino, a cui ha preso parte anche Olivier Giroud che, dunque, sarà della partita, il Diavolo è partito con un volo charter alla volta del capoluogo campano: allo stadio sono giunti solamente Stefano Pioli e Simon Kjaer per la conferenza stampa mentre il resto della squadra non ha effettuato il consueto walk-around delle vigilie di Champions League, andando direttamente dall'aeroporto in albergo.

Osimhen in campo

Spalletti recupera finalmente Osimhen, che è stato assente negli ultimi due confronti con il Milan, ma non potrà contare su due titolarissimi come Kim Min-jae e Anguissa, entrambi squalificati. Per sostituire il coreano, pronto Juan Jesus, al posto del camerunese, uno tra Elmas e Ndombele. "Siamo qui per giocarci la Champions, una partita alla volta. È un percorso nato tre anni fa, siamo solamente concentrati su questa partita” le parole del tecnico parmigiano.

La carica di Kjaer

“Queste partite non sai mai quando ne rigiocherai un'altra. Sono serate che rimarranno con te tutta la vita, nel bene e nel male. Per questo giochiamo a calcio, per le emozioni e per l'adrenalina. L'altra sera a San Siro è stata una delle esperienze più belle della mia carriera. Domani sarà un po' differente ma ti dà un'emozione che non si trova da nessun’altra parte", le sensazioni di Simon Kjaer.

La bolgia del Maradona

“Siamo concentratissimi, motivatissimi e determinatissimi – ha detto Pioli – sappiamo che ci sarà un ambiente completamente diverso rispetto all'ultima volta in casa del Napoli, ma questo ci dà motivazione e carica ulteriore. Qualcosa cambierà in questa partita sia per noi che per loro, ma ogni gara fa storia a sé. Certo fa strano giocare tre partite in pochi giorni contro lo stesso avversario, ma sarà un confronto esaltante come un quarto di finale di Champions League sa essere perché ti dà la possibilità di andare tra le migliori quattro d’Europa”.

Piccolo vantaggio

“La fiducia c'è – ha proseguito il tecnico rossonero – ci deve essere, sarà una partita di altissimo livello su tanti aspetti diversi. Noi dobbiamo credere in noi stessi non per il risultato dell'andata, ma perché conosciamo i nostri mezzi e le nostre situazioni. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma il Napoli quest'anno in Champions ha segnato in media tre gol a partita contro avversari molto forti, la qualificazione ce la dobbiamo meritare”.

Lotteria dei rigori

Sui possibili calci di rigore e Maignan come possibile tiratore, Pioli rivela: "Li abbiamo provati come sempre prima delle partite in questa competizione. E non ho pensato a dove mettere Maignan”. Sul Maradona: “Credo che sia bello giocare partite di questo livello per l'atmosfera che c'è nello stadio. Caricherà sicuramente i giocatori del Napoli ma caricherà anche i nostri. Partiamo allo stesso livello, abbiamo un piccolissimo vantaggio ma dobbiamo completare l'opera giocando una partita di altissimo livello”.

Coraggio

Simon Kjaer, pronto a essere titolare a Napoli, spiega: "È una grandissima partita per la squadra, forse una delle più belle della mia carriera. Dobbiamo essere compatti, scivolare insieme, anche nei momenti difficili come i primi 10 minuti dell'andata. Bisogna capire come si deve giocare e come uscire da questi momenti difficili: su questo siamo cresciuti tanto. Osimhen è un giocatore con grandissime qualità, molto veloce e molto fisico. Ha fatto una stagione fantastica. Ci siamo preparati su di lui, però la base resta la stessa: difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Dobbiamo essere messi bene in campo anche per la qualità che hanno loro. Li abbiamo battuti nelle ultime due volte e sappiamo che domani possiamo batterli di nuovo. Incontriamo una squadra forte, però noi siamo il Milan: domani secondo me saranno ancora più aggressivi, in casa loro, e noi dobbiamo essere pronti. Tutto lo stadio li porterà ad essere alti e aggressivi. Noi dobbiamo far vedere il carattere e avere il coraggio di giocare, perché abbiamo qualità”.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli. Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Dove vederla

Il match di ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5, in streaming su Infinity+ e su Sky Sport.