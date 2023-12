Calcio Serie B. La Feralpi ha ritrovato il sorriso: "La squadra è viva, combatteremo»

SALÒ (Brescia)

La prima vittoria casalinga con la Cremonese, di fatto, ha "iscritto" nuovamente la FeralpiSalò alla corsa per la salvezza. Nonostante l’impresa con i grigiorossi, però, il cammino della squadra di Zaffaroni rimane in salita, visto che i playout e la salvezza diretta distano rispettivamente sei e sette punti. Una rincorsa che si presenta ancora più impegnativa se si considera che le due gare che concluderanno l’andata chiameranno i gardesani a confrontarsi con rivali come Sampdoria (sabato 23 a Marassi) e Venezia (martedì 26). Kourfalidis, il centrocampista del 2002 che con il suo primo gol tra i cadetti ha deciso il derby con la Cremonese, ha comunque le idee chiare sull’atteggiamento con il quale il fanalino di coda dovrà proseguire la sua risalita: "La squadra è viva e questo grazie alla forza del gruppo. Adesso, come sempre, andremo a combattere anche nelle prossime gare, rimanendo però sempre molto umili".

Oltre alla forza e alla compattezza del gruppo, Zaffaroni spera di poter dare nuova linfa all’inseguimento della FeralpiSalò con il rientro di qualcuno dei tanti indisponibili. Letizia ha scontato le tre giornate di squalifica e anche Bacchetti sembra pronto. In attesa del rientro di tutti gli infortunati potrebbero essere due novità importanti per consentire alla difesa di tirare un sospiro di sollievo.

Luca Marinoni