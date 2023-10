Brixia sconfitta dalla Virtus Bologna, sfida in salita contro Venezia

Nella seconda giornata della A1 femminile la Brixia non è riuscita a sovvertire il pronostico e a frenare una rivale quotata come la Virtus Bologna. Dopo il bel successo con Faenza, la squadra di coach Zanardi ha dovuto arrendersi davanti al ritmo delle emiliane ed ora deve dedicare tutte le sue energie alla gara che sabato 14 la chiamerà ad ospitare un’altra grande del Campionato come Venezia. Una nuova sfida in salita per le biancazzurre, che dovranno dare tutto per farsi valere. L.M.