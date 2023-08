Brera Strumica, si parte

di Mattia Todisco

Dopo una serie di amichevoli che hanno caratterizzato la preparazione pre-campionato, per il Brera Strumica inizia la vera e propria avventura nel campionato macedone. Oggi inizia infatti ufficialmente il massimo torneo nazionale edizione 20232024, ai nastri di partenza anche la formazione nata dalla collaborazione con la terza squadra di Milano, all’opera nella Prvda Makedonska Fudbalska Liga. La prima sfida per i ragazzi allenati da Giovanni Valenti sarà quella contro il Vardar di Skopje, il Brera avrà il vantaggio del fattore campo tra le mura del Pandev Sport Center di Strumica, che porta il nome dell’attaccante visto con tante maglie in Italia e campione d’Europa all’Inter nel 2010, anno della celebre “tripletta“ nerazzurra (Scudetto, Coppa Italia, Champions League) mai riuscita ad altre squadre tricolori.

Il fischio d’inizio è alle ore 17, tra i giocatori che calcheranno il manto erboso dvorebbe esserci anche un italiano. Si tratta del diciannovenne palermitano Salvatore Ribaudo, un passato nella Primavera del Parma e selezionato in ancor più giovane età nella Nazionale italiana Under 15 per alcune presenze. Nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato è stato tra i giocatori che hanno centrato il bersaglio, dando un importante contributo per battere 2-1 il Pelister, altra squadra macedone.

L’avversaria del Brera nella prima di campionato sarà di tutto rispetto, particolarmente per blasone. Il Vardar ha inftti vinto undici volte il massimo torneo e vanta in bacheca anche cinque coppe nazionali. Negli anni Ottanta ha militato nell’allora Coppa dei Campioni rappresentando la Jugoslavia, prima della scissione interna al Paese. Vanta tra i calciatori che vi hanno giocato un altro interista con trascorsi non altrettanto felici rispetto a quelli di Pandev, quel quasi omonimo Pancev acquistato dall’Inter di Pellegrini dopo aver vinto una Scarpa d’Oro ed essere diventato campione d’Europa con la Stella Rossa. Oltre al Vardar ci saranno altre dieci concorrenti in un campionato che vanta dodici squadre con il classico regolamento a girone unico, partite di andata e ritorno e ultimo appuntamento il 6 marzo per la ventiduesima giornata.

Per il Brera Strumica sarà il secondo anno con questa denominazione (quella completa comprende anche il riferimento all’Akademija Pandev), il primo con il 90% delle quote in mano al Brera Holdings e il restante 10% di proprietà dell’ex punta della Serie A italiana. Un gruppo la cui anima del Belpaese è rappresentata dal presidente Alessandro Aleotti, dal tecnico Giovanni Valenti, dal vice allenatore Michele Cavalli e dal preparatore dei portieri Alessandro Pegorari.