Basket Eurolega, Milano lotta ma vince Madrid

Milano cade a Madrid

Madrid (Spagna) - Con la possibilità di fare il colpaccio sino all'ultimo istante, ma questa volta si ferma la striscia di vittorie dei biancorossi dell'Olimpia Milano perdendo 91-87 sul campo di Madrid. Non basta una partita gagliarda questa volta. Un ko che, praticamente, sancisce di fatto l'eliminazione per l'Armani (-3 vittorie a 6 gare dalla fine), ma che testimonia una volta il rimpianto per quello che sarebbe potuto essere perchè i biancorossi (pur ancora senza Shields, Hall e Datome) nella capitale spagnola giocano davvero a viso aperto coltivando il sogno legittimo di fare il colpaccio. E' un'Olimpia che trova la miglior prestazione europea di Stefano Tonut (4/5 da 2 e 2/2 da 3), con il solito Napier a tenere il pallino della squadra (8 assist), ma con Pangos ottimo alter-ego dimostrando ancora una volta la possibile co-esistenza dei due in campo. Anche Melli è «totale« con una prova da 16 punti e 7 rimbalzi, anche se destano qualche pensiero i minuti finali nei quali si ferma per un piccolo infortunio. Nel pre-partita celebrato anche il patron Giorgio Armani in trasferta con la squadra, premiato dal «Chacho« Rodriguez e dal presidente Perez con la maglia dei «Blancos« applaudito da tutto il pubblico. L'Olimpia parte fortissimo anche a Madrid con la solita coppia tricolore Melli-Tonut che trova l'ispirazione per il 12-20 del 7'. I padroni di casa riprendono in mano la partita con un 10-0 di break (22-20) marchiato dalle lunghissime leve di Tavares e poi con la schiacciata sulla sirena di Poirier rimane avanti a fine quarto (24-23). Poi è il solito incubo milanese Causeur a scavare un solco appena entrato con due triple in 47« per l'allungo sul 30-23. Pangos e Tonut, però, rimettono subito a posto i cocci e tornano ad un passo sul 34-32, Napier pareggia (34-34) e poi dalla lunetta con Baron e lo stesso playmaker scavalca anche sul 36-40 al 18'. Non basta, però, per chiude avanti il primo tempo perchè il Real si riprende in mano la gara con le iniziative di Musa per il 42-40 dell'intervallo. La ripartenza di Milano è più che positiva, segna subito da 3 con Melli per il sorpasso (42-43), poi la gara inizia ad andare ad elastico con il Real che allunga sul 49-45 e Milano che ritorna avanti con uno spettacolo firmato Napier sul 51-53. Poi è il turno di Brandon Davies che non sbaglia più un colpo e tiene avanti l'Olimpia sul 58-62, fino a quando Mario Hezonja infila un'incredibile serie da 9 punti consecutivi scavalcando di nuovo sul 67-66 al 30'. Pangos risponde con una tripla e un sotto mano e Milano è di nuovo avanti sul 69-71 al 32', poi la partita sale davvero di tono con le squadre ancora a contatto con Musa scatenato per il nuovo sorpasso Real (76-74). Milano inizia a faticare anche perchè perde Baron per falli al 35' ed ha Napier con 4, così in attacco si blocca un po' e il Real ritrova quota con 4 punti consecutivi di Yabusele sull'83-76 al 37'. Eppure l'EA7 ha ancora la forza di rimanere attaccata al treno con Davies che la riporta ad un passo 83-81 al 38', poi Napier a -55« pareggia dall'arco (84-84). Rodriguez invece inventa per Taveres per il nuovo sorpasso Real (86-84), l'occasione della vita Milano ce l'ha con Voigtmann che dall'arco dei tre punti prova a -17« ad azzannare la partita. La parabola è troppo lunga, Musa segna dalla lunetta (88-84), ma questa volta Voigtmann riesce a segnare la sua prima bomba tenendo aperti i giochi (88-87). Deck in lunetta è glaciale (90-87), ma Milano ha ancora 5 secondi per l'ultima chance: non riuscire, però, a giocarsi le sue carte perchè proprio il tedesco mette un piede sulla linea togliendo ai suoi l'ultima chance di pareggio. L'ultimo tiro libero lo realizza Yabusele (91-87), vince il Real, i rimpanti di Milano aumentano, ma ora subito testa al campionato per domenica 19 al Forum c'è in ballo il primo posto in Serie A nella super-sfida contro la Virtus Bologna (i 12331 posti del Forum sono sold-out già con 4 giorni di anticipo).

REAL MADRID-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 91-87 24-23; 42-40; 67-66

MADRID: Causeur 6, Fernandez, Abalde, Hanga 3, Hezonja 12, Rodriguez 2, Deck 6, Poirier 6, Cornelie ne, Tavares 17 Yabusele 12, Musa 27. All. Mateo

MILANO: Davies 10, Thomas ne, Luwawu-Cabarrot 2, Pangos 9, Tonut 14, Melli 16, Baron 14, Napier 17, Ricci, Alviti ne, Hines 2, Voigtmann 3. All. Messina Note: tiri da 2: RM 22/37, MI 22/40; tiri da 3: RM 7/25, MI 8/19; tiri liberi: RM 26/32, MI 19/23; rimbalzi: RM 34 (Taveres 8), MI 30 (Melli 7); assist: RM 16 (Rodriguez 7), MI 19 (Napier 8)