Basket, Serie B Interregionale. Giovane e vincente: comanda la Blu Orobica

La prima in classifica è una squadra di ragazzini under 19. Succede nel basket in serie B Interregionale, l’ex B2, nonchè quarta serie imbottita di giocatori professionisti scesi dalla A e A2 a chiudere la carriera, molti oltre i 35 anni. Campionato dove esperienza e mestiere dovrebbero fare la differenza e invece a guardare tutti dall’alto, nel girone D (quello del nord-est) sono i “ragazzini terribili“ della under 19 della Blu Orobica Bergamo, società da anni ai vertici nel basket giovanile nazionale: dal suo vivaio sono usciti l’azzurro Diego Flaccadori, ora all’Olimpia Milano, e diversi giocatori oggi protagonisti in serie A e A2.

In un futuro non lontano, tra uno o due anni, anche i “ragazzini terribili“ di coach Marco Albanesi, 49enne varesino specializzato nei settori giovanili, giocheranno in serie A. Intanto vincono in B Interregionale: hanno perso la prima gara nel finale, contro Murano, dopo l’espulsione del regista e leader Matteo Cagliani (l’unico 2003) nei minuti finali, quando erano in vantaggio. Poi solo successi: cinque vittorie di fila, di cui quattro in trasferta. Sono loro a sorpresa la squadra da battere del girone, pur giocando con un ventenne, tre 19enni, tre 18enni e due 17enni, tutti coinvolti nelle rotazioni, tutti protagonisti a turno. "Siamo molto contenti di questa partenza che va oltre le più rosee aspettative, ero ottimista fin da subito sapendo la qualità dei ragazzi. Ma abbiamo fatto dei passi in avanti molto velocemente, l’obiettivo resta chiudere tra le prime otto per ottenere la salvezza anticipata. Poi vedremo cosa succede", spiega coach Albanesi. "In queste prime partite – sottolinea ancora il tecnico - abbiamo un collettivo solido, un gruppo con gli attributi capace di vincere in trasferta e in rimonta, e stiamo facendo vedere delle individualità: Cagliani si sta dimostrando un giocatore di altissimo livello per questo campionato, ma anche Cane e Rota stanno facendo la differenza. È ancora più bello vincere con una squadra giovane", conclude il coach BluOrobica.

Fabrizio Carcano