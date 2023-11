Basket, Serie B Interregionale. Blu Orobica e BB14: dall’alleanza troncata al derby per la vetta

Stasera alle 19,30 Bergamo vivrà un inedito derby dei canestri, nell’impianto dell’ItalCementi, con la sfida in quarta serie, serie B Interregionale, tra la Blu Orobica (nella foto) e la Bergamo Basket 2014 appaiate al secondo posto con 10 punti nel girone D, quello del nord est. Oggi rivali, nell’ultimo triennio ‘alleate’: la Bergamo Basket 2014 metteva la vetrina del basket di vertice prima in A2 e poi in B, la Blu Orobica invece inseriva i giovani del vivaio per farli giocare tra i grandi. Una sinergia finita malissimo, con una brusca separazione nel gennaio 2023. Ora le due squadre orobiche marciano ognuna per conto proprio, ma condividono l’impianto, la categoria e le ambizioni di salire in B nazionale, la terza serie. Con due percorsi diversi: la BluOrobica affronta il campionato con una squadra under 19, la stessa che utilizza nel campionato giovanile, con l’aggiunta di un 2003, il regista Cagliani, a fare da chioccia ai 2004, 2005 e 2006. Una banda di ‘ragazzini terribili’ che ha battuto quasi tutte le squadre venete e friulane. La BB14 ha invece costruito un roster di professionisti con il 37enne capitano Simoncelli, il 33enne Mercante e giovani nati tra il 1997 e il 2003: hanno perso le prime due, poi ne hanno vinte cinque di fila grazie ad una difesa asfissiante. Impossibile fare un pronostico.

F.C.