Basket Serie A2 maschile. Vigevano perde ancora, Pansa tuona: "Svegliamoci»

VIGEVANO (Pavia)

Un’altra giornata da dimenticare. Alla vigilia della delicatissima sfida-salvezza di domenica a Latina, la Elachem Vigevano incappa in una pesante sconfitta casalinga per mano del Gruppo Mascio Treviglio (69-95) in una partita che dura di fatto meno di un quarto. In avvio le tre triple di Luca Vitali sulle quali la difesa non ha funzionato. "Me ne assumo tutta la responsabilità – dice il tecnico ducale Pansa – Contro un giocatore di quel calibro bisogna rischiare qualcosa; avremo tempo e modo di compiere delle riflessioni. Adesso ogni nostra energia deve essere concentrata sulla partita di domenica". E poi su quella successiva in casa contro Agrigento, altra possibile candidata alla retrocessione.

Per Vigevano la situazione inizia ad essere pesante. Il gioco offensivo non è efficace, raramente si superano i 70 punti, con la coppia di americani Smirth-Wideman spesso evanescente. E i problemi in regia sono evidenti quando esce Rossi. In compenso c’è una difesa che in tre partite ha incassato poco meno di 300 punti e che oggi è forse il problema più grosso insieme a quello di una taglia fisica spesso non all’altezza degli avversari. "Già nel secondo quarto siamo stati troppo soft – continua Pansa riferito al match di mercoledì – e loro sono stati bravi a prendere il vantaggio.

A conti fatti – conclude Pansa – stiamo ancora cercando equilibrio, cosa non facile da raggiungere quando, dopo due brutte prove arriva una partita molto buona salvo poi ricadere in questa situazione che impedisce al gruppo di trovare la giusta confidenza per andare avanti".

Umberto Zanichelli