Basket serie a2. Decisivo a Latina con numeri record:. Treviglio si gode un super Miaschi

TREVIGLIO (Bergamo)

Una gemma in casa Blu Basket Treviglio. Domenica pazzesca per Federico Miaschi (nella foto), che nel successo rocambolesco dei bergamaschi a Latina ha messo a referto il suo massimo in carriera: 36 punti con 68 da due, 59 da tre, 912 ai liberi e 42 di valutazione in 34’. Numeri da giocatore di un’altra categoria, ma cresciuto nell’ombra.

Classe 2000 di Genova, Miaschi è un esterno di 200 centimetri formatosi a Venezia, con cui fa l’esordio in Serie A nella stagione 2016-2017. Dopo i passaggi tra Padova e Trapani, ottiene 15 presenze in Serie A nel 2019-2020 a Pesaro, con 3.4 punti di media e 1.4 rimbalzi. Nel 2020 inizia la consacrazione nella serie cadetta. 13.5 punti di media con Biella, quindi il primo passaggio a Treviglio da 12.6, e i 13.9 con Piacenza nella scorsa stagione. Ma la chiamata dalla massima serie non è mai arrivata. In questa annata corrente, di nuovo nella Bassa, per otto gare su dieci è andato in doppia cifra, 18.3 punti di media con 3.3 rimbalzi e 2.2 assist. "E’ stata una partita infinita - le parole di Federico Miaschi dopo la partita - ovviamente a livello di numeri è la mia miglior partita, però devo curare la difesa come tutta la squadra".

A.L.M.