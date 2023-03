Atalanta, pari con l’Udinese: la zona Champions si allontana

Atalanta-Udinese

Bergamo, 4 marzo – L’Atalanta non segna più e si incarta in un insolito 0-0 nel match casalingo contro l’Udinese, allontanandosi dal quarto posto della Lazio adesso a più sei dai nerazzurri, attesi nel prossimo turno dalla difficilissima trasferta sul campo della capolista Napoli. Dea con il freno a mano tirato: da gennaio appena 4 punti in 5 in partite.

Primo tempo avaro di emozioni con i portieri poco impegnati. La Dea, costretta a rinunciare a Zappacosta per un risentimento inguinale nel riscaldamento, pur avendo un netto predominio nel possesso di palla, fatica a trovare spazio nella rete del 3-5-2 dell’Udinese che abbassando i laterali difende a cinque ed è bravo nelle ripartenze. Sono proprio i friulani con due contropiede impostati da Beto ad avere le occasioni più nitide, al 16’ con il brasiliano che smarca Lovric che da sinistra, in area, spara a lato.

Dieci minuti più tardi il centravanti bianconero avrebbe il pallone perfetto ma cerca di dribblare l’ex compagno Musso in uscita che è bravissimo a toglierli palla e a salvare la porta. L’Atalanta si fa vedere al 35’ con una bordata centrale di Koopmeiners che tre minuti di dopo si ‘stira’ alla coscia ed è costretto ad uscire lasciando spazio a Ederson.

Ripresa che si apre con la Dea riversata all’attacco, con una serpentina di Boga su cui Hojlund manca l’aggancio e con un siluro di Ederson respinto in corner da un attento Silvestri.

Atalanta in pressing continuo, l’Udinese non riesce ad uscire dalla sua metà campo e deve spesso rifugiarsi in corner arginando con raddoppi le discese di Boga, che al 57’ serve Lookman che gira di poco a lato.

Gasperini getta nella mischia Muriel e Pasalic e proprio il croato appena entrato in girata fa sussultare il Gewiss ma il suo tiro ravvicinato viene murato dalla difesa friulana.

Con il passare dei minuti la manovra atalantina rallenta e si inceppa, permettendo all’Udinese di controllare pur senza avanzare il baricentro.

Finale con nuovo assedio atalantino. All’ 85’ giocata smarcante di Muriel per Pasalic che calcia un rigore in movimento di poco a lato. Al novantesimo Toloi dopo un corner gira bene ma Silvestri devia in angolo. Finisce con i nerazzurri ancora in pressing e a collezionare corner su corner ma la palla non entra e l’Udinese conquista un meritato pareggio che serve più ai friulani che ai bergamaschi che restano al sesto posto a quota 42 punti.