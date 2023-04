Atalanta lunedì sera a Firenze: serve una vittoria per tornare in zona Champions

Bergamo, 16 aprile 2023 – L’Atalanta domani sera a Firenze, nel Monday night delle 20.45, cerca tre punti per rilanciarsi in zona Champions approfittando del pareggio del Milan e della sconfitta dell’Inter. Dea, sesta con 48 punti, impegnata per due volte di fila il lunedì sera: il 24 aprile al Gewiss Stadium arriverà la Roma, per un altro scontro diretto decisivo per la Champions. A Firenze, senza Ademola Lookman bloccato da venerdì per un risentimento muscolare al bicipite femorale, toccherà quasi certamente a Luis Muriel, che proprio oggi compie 32 anni: il cafetero è un ex di turno, aveva vestito la maglia della Fiorentina per un semestre dal gennaio al giugno 2019, prima di trasferirsi a Bergamo e iniziare il ciclo in nerazzurro durato quattro stagioni. Questa partita al Franchi e le prossime otto conclusive saranno decisive per il futuro del colombiano e del connazionale Duvan Zapata, entrambi ancora fermi al palo realizzativo in questo 2023, a digiuno dal gol rispettivamente da ottobre e da novembre. Gasperini davanti potrebbe riproporli in coppia, con Boga alle loro spalle, facendo partite Hojlund dalla panchina per sfruttarlo nella ripresa. L’alternativa sarebbe il doppio centravanti con Zapata e Hojlund dall’inizio e Muriel dalla panchina. Ma proprio contro la Fiorentina, all’andata, a ottobre al Gewiss, Muriel disputò una grande partita servendo l’assist del gol decisivo per Lookman. Gasperini ritrova Toloi in difesa, dopo la giornata di squalifica contro il Bologna, e Koopmeiners in mezzo, anche se l’olandese dovrebbe iniziare in panchina lasciando spazio a Ederson. “La Fiorentina è in grande condizione, ha recuperato molte posizioni in campionato, può andare in finale in due coppe, sta facendo grandi risultati. Sarà una partita difficile, per noi”, ha spiegato sabato in conferenza il tecnico atalantino, Gian Piero Gasperini. Elogiando la Viola, risalita al nono posto con 41 punti: “È sempre stata una squadra con cui paragonarci, spesso contro di loro ci siamo giocati il posto tra le prime sette grandi. Abbiamo un vantaggio di 7 punti ed è un merito contro una squadra in forte crescita, praticamente finalista in Coppa Italia e in lizza per la Conference League. Ci conosciamo bene reciprocamente, per noi la Fiorentina è un metro di paragone al di là delle grandi big perché ci contendiamo il ruolo di settima incognita”, ha concluso Gasp. Probabili formazioni Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo’, Igor, Quarta, Terzic; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Saponara, Barak; Cabral. All. Italiano Atalanta (4-3-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Muriel, Zapata. All. Gasperini Dove vederla in tv: diretta su Dazn dalle 20.45