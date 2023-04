L’Atalanta perde Lookman per infortunio muscolare. Gasperini: “Lunedì a Firenze non c‘è”

Bergamo – L’Atalanta lunedì sera nel Monday Night a Firenze non avrà il suo cannoniere Ademola Lookman. L’attaccante anglo nigeriano, che venerdì si era fermato per un risentimento, si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno evidenziato i postumi distrattivi nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro. Tempi di recupero ancora da valutare, ma lo stesso Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa dell’anti vigilia del match contro la Fiorentina, ha tranquillizzato sull’entità dell’infortunio.

“Non sembra una cosa importante - ha spiegato il tecnico nerazzurro - ma certo lunedì a Firenze non ci sarà. Purtroppo nell’arco del campionato qualche acciacco a turno capita ad ogni giocatore, finora non era ancora capitato a Lookman, succede. Ma in attacco siamo ben coperti con Boga, Hojlund, Muriel e Zapata”. ProbIemi anche a centrocampo per la Dea, dove però Gasp spera di recuperare sia Koopmeiners che Pasalic.

“Al 90% Koopmeiners verrà convocato, ho ancora la speranza di poter recuperare Pasalic perché trattandosi di una distorsione alla caviglia spero possa farcela. Poi abbiamo delle alternative a centrocampo con Maehle o Scalvini. Abbiamo anche due assenze negli esterni, Hateboer ha finito la stagione, e anche per Ruggeri è difficile rientrare in questi campionato. Ma siamo riusciti a sopperire a queste assenze: queste assenze mi hanno impedito di provare per esempio Maehle a centrocampo”.

Fiorentina e Atalanta negli ultimi anni è sempre stata una partita ad alta tensione, soprattutto negli scontri in Coppa Italia, con polemiche e veleni dopo le varie partite. “La Fiorentina è in grande condizione, ha recuperato molte posizioni in campionato, può andare in finale in due coppe, sta facendo grandi risultati. Sarà una partita difficile, per noi - ha ricordato il tecnico atalantino - la Fiorentina è sempre stata una squadra con cui paragonarci, spesso contro di loro ci siamo giocati il posto tra le prime sette grandi. Essere davanti a loro di diversi punti per noi è un motivo di orgoglio".

Poi la riflessione: “Arrivavamo da due vittorie, poi abbiamo perso contro il Bologna, ora dobbiamo riprendere la nostra strada. Questi giocatori si allenano sempre con grande impegno e applicazione, come si dice escono sempre con la maglia sudata e questo è un bel segnale, sempre, è una buona garanzia per me, poi ci sono partite che possiamo giocare bene o altre meno”.

Fiorentina che arriva dall’impegno europeo in Polonia, con la rotonda vittoria giovedì per 4-1 contro il Lech Poznan, ma Gasperini non vede un problema per i viola: “Dico da sempre che giocare le coppe che ti regala spinta e ti permette di avere una spinta maggiore giocando su ritmi internazionali, per cui se non portano infortuni sono un vantaggio e quattro giorni per recuperare sono sufficienti”, ha concluso Gasp.