Atalanta, Jeremie Boga giocatore ritrovato: “Felice di non essere andato via”

Non doveva mangiare il panettone, calcisticamente parlando, e invece si divorerà la colomba con il sorriso. A dicembre Jeremie Boga (acquistato nel gennaio 2022 per 22 milioni dal Sassuolo) aveva la valigia pronta dopo un anno deludente a Bergamo. Appena 74 minuti giocati da agosto a novembre in 13 giornate, una media di cinque minuti e mezzo a partita.

Poi la svolta nella sosta invernale per i Mondiali: tanto lavoro sui campi di Zingonia e una ritrovata fiducia che da gennaio, complice anche la cessione di Ruslan Malinovskyi ad aprirgli nuovi spazi, lo ha rilanciato da protagonista. Due assist nella vittoria a Bologna, un gol e un assist alla Salernitana, tante buone prestazioni tra febbraio e marzo: sabato nel derby a Cremona il gol del 2-1 e l’azione del gol che porta al 3-1 di Lookman.

Boga uomo decisivo dell’Atalanta in questa seconda parte del campionato con due gol e quattro assist. L’ennesima scommessa vinta dalla dirigenza nerazzurra che non lo ha ceduto né in estate (il 30 agosto era ad un passo dal Leicester in Premier League), né a gennaio, e di Gian Piero Gasperini, riuscito a rivitalizzare un giocatore che sembrava completamente fuori dagli schemi.

“Sento la fiducia della squadra, del mister e della società e sono contento di aver assecondato il club quando in estate c’era la possibilità di andare via”, ha spiegato lo stesso Boga dopo il successo a Cremona propiziato dal suo gol del 2-1. “Sono contento che il mio gol sia stato importante per vincere a Cremona. Sapevamo che non sarebbe stato facile ma era importante vincere e l'abbiamo fatto. Ora abbiamo dieci finali da affrontare e dobbiamo fare tutto per andare in Europa, che sia Champions o Europa League. Vogliamo arrivare più in alto possibile e servono più vittorie possibili”, ha chiosato Boga.