ATALANTA. Gasp, buone nuove. Kolasinac in gruppo

A due giorni dalla sfida casalinga contro il Lecce buone notizie per Gasperini che ieri, alla ripresa degli allenamenti, ha ritrovato per l’intera seduta Sead Kolasinac, uscito claudicante sabato nel finale contro il Bologna. Lavoro completo anche per Scamacca, che si candida per una maglia da titolare. Ancora diffenziato per Toloi, per l’altro difensore Palomino, e per l’attaccante maliano El Bilal Touré.

Fab. Car.