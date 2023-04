Nuota 90,1 km in 24 ore: il record nazionale di Andrea Oriana

Bormio (Sondrio), 3 aprile 2023 - Ha battuto il record nazionale nuotando una distanza di 90.1 km in 24 ore, Andrea Oriana, ex olimpionico, affiliato alla Canottieri Lecco. L'atleta ha scelto la vasca natatoria di Bormio Terme per aggiungere al suo palmares un nuovo successo.

Oriana è partito alle ore 17.05 di sabato 1 aprile con l’obiettivo di battere il Guinness World Record di distanza percorsa in 24 ore in una vasca da 25 metri, primato che ancora oggi, a distanza di più di vent’anni appartiene ad Anders Forvass, svedese che nuotò nel 1989 101.9 km. L'atleta lecchese, terminata la sua prova domenica 2 Aprile 2023 alle ore 17.05, con una distanza percorsa di 90.1 km in 24 h. Anche se non ha raggiunto il record mondiale ha comunque ottenuto la miglior prestazione nazionale.

La presenza di una giuria federale composta dai giudici Giulia Frosi e Nicoletta Cavanna oltre che dai due cronometri Massimo Chiereghin e Daniele Rondelli Daniele ha attestato in via formale la distanza percorsa. Andrea, dopo una partenza strabiliante, con tempi decisamente al di sotto del record del mondo, durante la notte, ha avuto un calo fisico che lo ha portato dover ridimensionare i suoi obiettivi per evitare problemi di salute. Senza perdersi d’animo ha continuato a nuotare, a ritmi più bassi, guadagnandosi la nomea di essere il primo italiano ad aver nuotato più di 90km in una vasca natatoria da 25mt in 24h. Fuori dalla vasca non è mai mancato il sostegno del pubblico.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Bormio, quello di Lecco ed è stato possibile grazie allo staff degli assistenti bagnanti di Bormio Terme coordinati da Martina Pedranzini e dallo staff di Andrea.

"Ad oggi, non sappiamo con certezza se ci saranno nuove collaborazioni e quali saranno i nuovi obiettivi di Andrea Oriana ma quello che sappiamo è che ci siamo divertiti e che è stato emozionante vivere l’adrenalina di una sfida inusuale", fanno sapere gli organizzatori.

Il lecchese nel 2020, ha stabilito il record italiano di traversata della Manica e il record di nuoto nel lago navigabile più alto al mondo, il Titicaca. Proprio qui ha contratto un batterio che l’ha portato a combattere contro la meningite. Dopo essere stato una settimana in rianimazione e oltre un mese e mezzo di ospedale, si ripreso ed è ritornato subito in acqua. E nel 2021, oltre al record della piscina natatoria di Bormio, ha effettuato la traversata da Alicudi a Milazzo, 97 km, in sole 22 or