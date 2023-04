Allianz Powervolley Milano, occasione sprecata con la Cucine Lube Civitanova

Nella bolgia dell’Allianz Cloud, al secondo sold out di fila, la Powervolley Milano non riesce a chiudere la serie con tanti rimpianti. Avanti 2 set a 0, la compagine meneghina subisce la rimonta della Cucine Lube Civitanova che passa al quinto set. Ora i marchigiani potranno chiudere la serie martedì all’Eurosuole Forum.

Il match inizia a ritmi serrati, con una lotta equilibrata e punto a punto. A metà parziale è la formazione di casa, sospinta da una consapevolezza ormai consolidata, ad andare in vantaggio. Come nei precedenti incontri i meneghini fanno un ottimo lavoro in copertura rendendo più complessa la fase di attacco dei marchigiani. La Lube rimane aggrappata come può al parziale con Zaytzev, Nikolov ed Herrera e a fine set riaggancia la Powervolley. Un punto di Melgarejo e un muro di capitan Piano evitano i vantaggi, il primo set è della squadra di Piazza. Il secondo parziale inizia nel segno di Ishikawa che mette a segno ben tre ace e porta subito i suoi in vantaggio. La musica non cambia, sono sempre i lombardi padroni della scena.

De Cecco prova a sorprendere la difesa di Milano con qualche primo tempo di Anzani che fa il suo. I marchigiani faticano con un Balaso al di sotto dei suoi standard. La Lube concede veramente troppo dai nove metri con tanti, troppi errori (sono ben 22). Poche le note positive per gli ospiti che arrancano e fanno fatica a trovare un buco nella difesa di Milano. A muro i lombardi lavorano bene e hanno percentuali maggiori in attacco e in ricezione. Non c’è molto da fare per gli ospiti che si ritrovano sotto 2 set a 0. L’inerzia del match cambia all’improvviso.

La Lube approfitta di una lieve flessione dei padroni di casa, poco efficaci a muro e in attacco e per la prima volta da inizio match si porta in vantaggio e riesce a vincere il set. Nel quarto la Powervolley illude, sembra di nuovo convinta ma le cose non vanno al meglio. Non è una passeggiata di salute, il parziale è combattuto fino alla fine. La Lube ci crede di più rimonta lo svantaggio e porta l’incontro al tie break. Al quinto uno Zaytsev senza freni trascina i suoi. Non c’è storia, Milano smette di lottare e perde una grossa occasione.

Allianz Powervolley Milano - Cucine Lube Civitanova: 2 – 3 (25-23; 25 -18; 19-25; 22-25; 7-15)