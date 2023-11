All’ultimo respiro fa piangere Piacenza

Vittoria al tie-break per la Mint Vero Volley Monza che si è aggiudicata per 3-2 il posticipo di Superlega contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, prendendosi così il terzo posto in classifica. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, con Eric Loeppky schierato opposto titolare al posto di Arthur Szwarc, sono partiti bene, trascinati proprio dal canadese, ma hanno perso un primo set combattuto. Nel secondo però si sono subito riscattati, con Stepehen Maar e Ran Takaashi che hanno firmato il meritato pareggio. Gli ospiti hanno rimesso la testa avanti aggiudicandosi un terzo parziale in cui Monza ha sempre inseguito ma l’inerzia è cambiata di nuovo nel quarto, con i padroni di casa che a suon di muri si sono meritati il tie-break, dove poi sono volati subito sul 7-4. Gli uomini di Anastasi hanno provato a rimontare ma un paio di errori in attacco e al servizio sono costati caro, con la Mint Vero Volley che ha chiuso i conti. Monza tornerà in campo già mercoledì alle 20.00 per il ritorno dei sedicesimi di finale di Challenge Cup contro lo Sporting di Lisbona.

MINT VERO VOLLEY MONZA-PIACENZA 3-2 (22-25, 25-21, 19-25, 25-20, 15-12)Andrea Gussoni