Alle 18.30 il duello infinito tra Recco e An Brescia Bovo: "Per il terzo anno siamo competitivi"

Alle 18.30 si alza il sipario sulla finale scudetto di pallanuoto: tempo di gara 1 tra Pro Recco e AN Brescia a Punta Sant’Anna. Serie al meglio delle tre partite. Sandro Bovo, allenatore di Brescia, esprime ottimismo, sottolineando la competitività della squadra, unita da due anni, e il suo impegno in 51 gare: "Per anni, diciamo fino alla Final di Trieste, il nostro scudetto è stato arrivare in finale e provare a rendere la loro vita difficile. Ora per il terzo anno consecutivo siamo competitivi".A.L.M.