"AC Milan Academy Virginia: un progetto societario negli USA"

L’occhio attento del club rossonero sulle giovani leve si spinge Oltreoceano: in collaborazione con Black&Red Pumas LLC, il Diavolo ha, infatti, annunciato la nascita dell’AC Milan Academy Virginia, il primo progetto societario negli Stati Uniti che partirà nella primavera del 2024 all’interno della contea di Fairfax, in Virginia, e nella Washington Metropolitan Area (District of Columbia, Maryland). Come degno antipasto, a dicembre si svolgerà un Camp di 5 giorni che andrà ad anticipare l’apertura ufficiale: il programma formativo, rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni con l’intento di sostenerli nello sviluppo sia sportivo che personale, fa seguito all’approdo dei Milan Junior Camp in Canada e fa parte di un macro progetto che punta ad affermare il brand del club di Gerry Cardinale in un’area strategica come quella del Nord America. Il Diavolo metterà a disposizione l’esperienza di un team di professionisti dello sport, specializzato nei sistemi di formazione tipici del metodo rossonero, che seguirà il coordinamento e la formazione dello staff tecnico locale che quotidianamente seguirà la crescita dei ragazzi.

I.C.