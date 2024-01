Abrego punisce il Brescia. La Cremonese è seconda

di Mariachiara Rossi

CREMONA

L’occasione era troppa ghiotta per non essere sfruttata dalla Cremonese. La squadra di Giovanni Stroppa, nel derby lombardo contro il Brescia trionfa per 1-0 grazie a un gol di Abrego al 30’ – si tratta della sesta vittoria consecutiva in casa senza subire gol – e vola al secondo posto al pari del Venezi. Sul campo dello Zini va in scena un dominio totale con Jungdal che non ha mai corso seri pericoli. L’unico difetto del club di Arvedi è di non aver approfittato delle tante occasioni costruite nei primi 45 minuti. Un peccato di imprudenza che avrebbe potuto costare caro se avesse avuto di fronte un avversario più organizzato. Un clamoroso errore di Vazquez a inizio ripresa consegna a Bianchi la palla per il potenziale pareggio, a cui solo un ottimo Jungdal dice di no. Poi una sbavatura dell’autore del gol grigiorosso, che compie una leggerezza regalando una buona ripartenza agli avversari. Episodi che non hanno fatto vacillare la soddisfazione del tecnico lodigiano, il quale però chiede un ultimo sforzo sul mercato. "Ho chiesto alla società un difensore con nome e cognome e un altro giocatore in un’altra zona di campo. Non vi dico chi, ma la società sa tutto - ha spiegato - Alla mia Cremonese serve ancora qualcosa sul mercato, e la società lo sa. Vedremo cosa succede da qui a giovedì".

È lecito, dunque, aspettarsi che qualcosa si muova sul fronte entrate entro la fine della sessione di mercato invernale. Il passo falso, invece, rischia di essere più pesante del previsto per le rondinelle. Oltre a essere stati colpiti sul piano dell’entusiasmo. "Certamente il morale non era alto, ora dobbiamo metabolizzare e avere la reazione giusta. Tutto passa da ciò che mettiamo in settimana. Non siamo riusciti oggi a fare quello che avevamo provato per meriti dell’avversario", ha commentato Maran. Con questa sconfitta di misura il Brescia scivola temporaneamente fuori dalla zona playoff, a due punti dal Modena.