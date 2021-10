Milano, 3 ottobre 2021 - Aurora Ramazzotti e Alvin tornano in tv. E lo fanno insieme, domani, lunedì 4 ottobre su Italia Uno, in prima serata, con 'Mystery Land - La grande favola dell'ignoto'. Il nuovo format racconta quei fenomeni che la scienza non ha ancora né compreso né classificato. L’obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale.

Un'avventura che unisce divulgazione e una grande componente di narrazione realizzata dalla squadra della Contenuti Production & Media, la stessa del programma di Roberto Giacobbo, Freedom - Oltre il confine: "Roberto è un maestro assoluto, ed è

una persona molto accogliente, che ci dà grande fiducia e libertà" hanno sottolineato all'Ansa i due conduttori. A guidarli, nelle varie puntate tematiche, "sono le emozioni e il nostro modo di reagire di fronte a certi misteri ed esperienze - ha spiegato Aurora Ramazzotti - Le viviamo come lo farebbe il pubblico". Essendo un programma nuovo,"«abbiamo anche la libertà anche di sperimentare. Poi io ho sempre avuto una forte attrazione per questi argomenti. Da piccola avevo una tata ecuadoriana che mi raccontava storie di fantasmi e io continuavo a chiedergliene... Penso di avere un'apertura mentale abbastanza ampia, e sono abituata a non giudicare prima di avere tutte le informazioni. Parto sempre dalla consapevolezza di non sapere nulla e di dover imparare dalle altre persone». Argomenti come alieni, fantasmi, misteri allo stesso tempo «mi attraggono e spaventano. Alla fine è tutta una questione di sensazioni".

La curiosità e la voglia di conoscere sono centrali anche per Alvin, qui per la prima volta alla prova con il genere divulgativo: "Cambiare fa parte della mia natura, sono abbastanza eclettico ed appassionato di tante sfere diverse, come arte, sport, musica, libri, filmmaking... qualcosa che ho cercato di portare sempre anche nei programmi che conduco. Nel confrontarsi con il mistero e l'inspiegabile, "come in ogni cosa, penso sia fondamentale partire dalla conoscenza di se stessi, per affrontare tutto con grande apertura mentale".

Mystery Land andrà in onda per sei puntate, ogni lunedì sera salvo cambiamenti in palinsesto.