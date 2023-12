Verso il Natale a tutta musica. Concerti, visite guidate e aperitivi. C’è voglia di celebrare insieme

Provincia e Comune di Lodi hanno predisposto, per queste festività natalizie, ricchi cartelloni di eventi. Il complesso monumentale degli ex conventi di San Cristoforo e San Domenico, dopo il successo dell’edizione 2022, è tornata ad ospitare la rassegna “Aspettando il Natale in Provincia”, iniziativa centrale del programma di eventi promosso dall’ente per il periodo di dicembre e gennaio. Ad occuparsi della regia organizzativa sono stati, oltre alla Provincia, la Fondazione Comunitaria, la Fondazione Luigi Clerici e la Proloco di Somaglia. L’appuntamento più atteso è stato messo in calendario per il pomeriggio di Capodanno quando, dalle 17, presso il claustro di Palazzo San Cristoforo, è prevista l’esibizione della “Orchestra Infonote”, diretta dal violinista di Casalpusterlengo Serafino Tedesi. A seguire, a tutti i presenti, sarà offerto un brindisi auguruale. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria inviando a turismo@provincia.lodi.it una mail. “Aspettando il Natale in provincia” aveva preso il via con tre appuntamenti promossi nei fine settimana prenatalizi, ideati anche con l’obiettivo di valorizzare la sede istituzionale dell’ente, per l’occasione aperta al pubblico con possibilità di visita guidata. Nelle domeniche del 10 e 17 dicembre (dalle 16.30) sono stati infatti ospitati nel suggestivo claustro di Palazzo San Cristoforo i concerti rispettivamente del Trio Pusterla e del gruppo “Safe&Sound” che ha proposto musica pop natalizia e canti gospel. Sabato 16 dicembre si è esibito invece il Coro della Brigata Alpina Tridentina, una vera chicca tanto che in sede di presentazione Daniele Saltarelli, primo cittadino di Castelgerundo e consigliere provinciale delegato alla Cultura aveva sottolineato l’orgoglio per avere ospite il coro "che ha un calendario pieno di impegni fino all’inizio del 2025". Al termine di ogni appuntamento è stato offerto un aperitivo. Oltre al concerto di Capodanno altra novità del 2023 è “Come si canta in cielo: Il Natale di Alessandro Manzoni ed altri inni sacri” ossia cinque concerti per voce recitante ed organo, a cura di Domenico Sannino, che decolleranno venerdì (22 dicembre) e si concluderanno il 20 gennaio con il seguente calendario: il 22 alle 21 la “prima” a Lodi, al Tempio dell’Incoronata con all’organo Michelangelo Lapolla, poi il 26 dicembre alle 17.30 nella parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Mulazzano con all’organo Matteo Quattrini, il 19 dicembre alle 20.45 nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Zelo Buon Persico con all’organo Lorenzo Lucchini, il 5 gennaio alle 21 nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Casalpusterlengo con all’organo Ettore Garioni e sabato 20 gennaio alle 21 nella parrocchia della Vergine Assunta di Castiglione d’Adda con all’organo Alberto Dossena.

Si intitola invece “Magia delle feste“ il cartellone predisposto dal Comune di Lodi (in collaborazione con la Provincia, la Pro loco e il teatro Alle Vigne) che è decollato lo scorso 7 dicembre con l’accensione ufficiale dell’albero al centro di piazza della Vittoria e si concluderà a fine anno. Il programma prosegue oggi con la casa itinerante di Babbo Natale in tour per le vie di Lodi dalle 11 alle 20. Domani invece dalle 20,45 nella sala concerti dell’Accademia Gerundia un “Concerto degli auguri“ con note e danze sotto l’albero. Venerdì alle 19 invece all’ex Caffè Letterario “Gipsy Christmas“, spettacolo a cura di “Settevoci“. Il 23 dicembre, con ritrovo alle 10 in piazza Castello (iscrizioni al negozio Prevocicli di viale Rimembranze 35/F e quota minima di adesione 5 euro) la “Prima pedalata di Babbo Natale“, percorso nella città di Lodi con le due ruote addobbate. Nella stessa giornata letture animate e laboratorio di creazione di biglietti natalizi per i bambini dalle 10 nella Biblioteca Laudense e la possibilità di effettuare tour in carrozza per Lodi (iniziativa a cura dell’associazione Barcaioli e Lavandaie Folk Lodigiano). La vigilia di Natale inoltre zampognari in giro per le vie di Lodi dalle 10 e alle 20.30 nel Tempio Civico dell’Incoronata la trentaduesima edizione del “Concerto di Natale“, ensamble barocco “Il Demtrio“ a cura dell’associazione “Poesia, la Vita“.