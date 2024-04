Longuelo, scopre i ladri in casa e spara un colpo di pistola: uno resta ferito

Longuelo (Bergamo), 28 aprile 2024 – Scopre due ladri in casa, impugna la pistola e spara. Uno dei malviventi resta ferito, viene portato in ospedale e poi arrestato per rapina aggravata. È successo nella serata di sabato 27 aprile, verso le 21.30, nel quartiere cittadino di Longuelo, a Bergamo.

Secondo le prime informazioni riportate dal sito Bergamonews, il proprietario di casa, un finanziere in pensione di 85 anni, avrebbe scoperto all’interno della sua abitazione due malviventi che l’ avrebbero minacciato con un oggetto non identificato. L’anziano si sarebbe a quel punto difeso impugnando la pistola ed esplodendo un colpo che ha messo in fuga i due e che, si è scoperto in seguito, ha colpito al collo uno dei ladri.

Sempre stando a quanto riporta il sito d’informazione, immediato l’allarme alla Polizia di Stato che, giunta sul posto, ha rintracciato uno dei due malviventi nelle vicinanze. L’uomo, un 27enne albanese, era ferito e aveva chiesto l’intervento del 118: è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per essere medicato. Poi, tratto in arresto per rapina aggravata. Il complice, invece, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.