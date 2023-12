San Silvestro a teatro “Tony and Mary’s show“. Sul palco del Carlo Rossi una serata in allegria

La notte di San Silvestro a teatro. Al “Carlo Rossi” di Casalpusterlengo in tanti trascorreranno la sera dell’ultimo dell’anno divertendosi con il “Tony and Mary’s show”, appuntamento proposto fuori abbonamento. Si tratta di una commedia musicale, romantica e al contempo esilarante dal sapore tipicamente nostrano che traghetterà lo spettatore attraverso dialetti, leggende e musiche popolari della nostra penisola narrate da due giovani artisti che sognano di raggiungere il successo e arrivare fino in America. Sul palco saliranno gli attori Tiziano Caputo e Agnese Fallongo che sono anche autori dei testi, sotto la direzione creativa di Adriano Evangelisti e con la regia di Raffaele Latagliata. “Tony & Mary Show” nasce come un vero e proprio “spin off” (sviluppo) dell’ormai celebre ...“Fino alle stelle!“, lo spettacolo che insieme a “Letizia va alla guerra” e a “I Mezzalira” compone “La trilogia degli ultimi” e che, nelle ultime stagioni teatrali, ha portato Agnese Fallongo e Tiziano Caputo a distinguersi nel panorama nazionale per le loro doti di interpreti poliedrici e virtuosistici. Evangelisti alla direzione artistica e Latagliata alla regia sono una garanzia.

L’elemento che contraddistingue la ricerca di questo quartetto artistico, e che ne delinea maggiormente la poetica, è quello di sfiorare il presente attraverso il passato (Non sai mai dove vai se non sai da dove vieni). Il pubblico potrà ritrovare, così, Tonino e Maria, i due cantastorie siciliani che, alla fine degli anni ’50 avevano tentato di scalare l’intera penisola per arrivare fino in America e realizzare i loro ambiziosi sogni di gloria, che, giunti finalmente nel Nuovo Continente e ottenuto il tanto agognato successo, si renderanno conto che le cose non sono andate esattamente come avevano immaginato. Ne nascerà una nuova tragicommedia musicale, che rievoca le gesta di due giovani artisti pieni di talento che, nonostante scarpe rotte e suole fine, hanno sempre fantasticato di futuro scintillante fatto di lustrini e paillettes, convinti che volontà e talento potesse loro bastare. Ma come dice il celebre proverbio: non è sempre oro quello che luccica!