Il lodigiano ai vertici dell’Eba. L’imprenditore Gattoni guida la filiera biogas e biometano

Piero Gattoni, imprenditore agricolo di Meleti, presidente del Cib (Consorzio Italiano Biogas), è stato eletto nuovo presidente dell’Eba - European Biogas Association - l’organizzazione che rappresenta a livello europeo l’intera filiera del biogas e del biometano. È il primo italiano a ricoprire questo prestigioso incarico e guiderà l’associazione in una fase cruciale per la transizione energetica europea. Contestualmente, in rappresentanza delle industrie del settore, è stato eletto vicepresidente di Eba Michael Niederbacher, founder e Ceo di TerraX, azienda socia del Cib. "Ringrazio l’assemblea di Eba per questo importante riconoscimento e per la fiducia che ha voluto accordarmi. Il lavoro svolto dal CIB nel corso di questi anni in Europa ha contribuito a costruire un

dialogo europeo sempre più solido e concreto, portando il modello del Biogasfattobene a essere riconosciuto come una best practice a livello internazionale", commenta Gattoni.

Secondo l’ultimo Statistical Report pubblicato da Eba, nel 2023 la produzione combinata di biogas e biometano in Europa ha raggiunto i 22 miliardi di metri cubi, coprendo il 7% del consumo di gas naturale dell’Unione europea. Dati che confermano il ruolo sempre più strategico di queste fonti rinnovabili per la decarbonizzazione dell’economia e l’indipendenza energetica europea.

"L’Europa è chiamata ad affrontare sfide complesse in un contesto ancora segnato da forti incertezze geopolitiche – prosegue Gattoni –. In questo scenario, nei prossimi anni dobbiamo lavorare verso un percorso che salvi ciò che di buono è stato fatto finora grazie al Green Deal - dimostrare che un nuovo paradigma è possibile - e che definisca meglio gli strumenti che portino il nostro settore a contribuire attivamente ad un cambio di passo - mettendo al centro la competitività delle nostre imprese e la sicurezza degli approvvigionamenti. Norme di indirizzo chiare e facilmente applicabili sono la strada maestra per aumentare la capacità dei singoli Stati di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Grazie al lavoro portato avanti da Eba, biogas e biometano sono oggi al centro delle politiche energetiche europee, ma è necessario accelerare la crescita del biometano prodotto nell’Ue, nonché l’implementazione di nuova capacità di produzione. Auspico, in questa fase cruciale, un confronto aperto, costruttivo e costante tra decisori politici europei e tutti i rappresentanti della nostra filiera, per consentire al settore di esprimere tutto il proprio potenziale di cui l’Europa ha bisogno per raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica e di decarbonizzazione", conclude Gattoni.

La sua azienda, Agricascinazza, è una realtà agricola di Meleti a vocazione cerealicola e zootecnica che si tramanda da generazioni. Con lo sguardo rivolto al futuro e i piedi sempre ben piantati a terra.