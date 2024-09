Corsi per tecnici di caseificio. Un mestiere per crescere

Partirà il 30 settembre il corso di formazione per Tecnici di caseificio che si terrà a Lodi, organizzato da Fondazione Morando Bolognini, con Crea Zootecnia e Acquacoltura di Lodi (struttura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Comune di Codogno e Istituto Agrario Tosi di Codogno.

Grazie al contributo di Fondazione Cariplo il corso sarà completamente gratuito per gli studenti che vorranno cimentarsi con uno dei mestieri più affascinanti, a contatto con il latte, materia priva viva, con processi naturali che richiedono il giusto tempo e che l’umanità è riuscita a controllare da epoche remotissime.

Il corso di 350 ore (distribuite su sei mattine e un pomeriggio a settimana, dal 30 settembre al 19 dicembre) è strutturato in una parte teorica, una parte pratica e una di visite tecniche in caseifici del territorio, utili anche a stabilire contatti con le realtà di produzione casearia. Sul fronte della teoria, gli aspiranti tecnici riceveranno lezioni di chimica, microbiologia, tecnologia, laboratori di chimica e microbiologia, ingegneria alimentare, impianti e zootecnia.

Gli studenti saranno coinvolti direttamente nella pratica casearia e soprattutto avranno modo di... mettere le mani nel latte: la tradizione casearia lodigiana e lombarda ha bisogno delle competenze fornite da questo corso che, una volta acquisite, saranno facilissime da spendere sul mercato del lavoro.

Per consentire una fattiva preparazione nella pratica casearia durante le lezioni in caseificio, la partecipazione al corso è limitata a quindici diplomati, che verranno selezionati sulla base del curriculum e alle motivazioni per la frequenza. Oltre alla teoria e alla pratica, sono previste visite approfondite sul campoi a venti caseifici del territorio coinvolti nell’iniziativa di formazione.

La fine del percorso, che comincia il 30 settembre, è prevista per il 19 dicembre del 2024. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a ciascuno dei partecipanti alla fine del corso. È garantito il trasporto tra la sede Crea Lodi di via Lombardo e i caseifici coinvolti. Il corso è realizzato nell’ambito dell’iniziativa AGRIFiera del Lodigiano (FI.LO.).

Per informazioni: scrivere una mail all’indirizzo corsi.progettofilo@gmail.com oppure telefonare al numero. 377 2555941