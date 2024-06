Risate, musica, parole: teatro Menotti in Sormani. Si parte con Paolo Rossi

Sarà un viaggio tra i linguaggi e le diverse maniere di fare spettacolo, la quinta edizione di “Menotti in Sormani“ che occuperà l’intero mese di luglio. Un Festival non Festival che ci piace pensare come una festa continua da vivere in uno spazio straordinario come il Cortile d’Onore di Biblioteca Sormani.

Si parte l’1 luglio con “Una Seratona“ e Paolo Rossi, all’insegna della sua improvvisazione disorganizzata, dove la realtà si fonde con l’immaginazione e le parole si intrecciano con la musica dal vivo, magistralmente eseguita da Emanuele Dell’Aquila.

Rossi guiderà il pubblico, vero protagonista insieme a lui, in un viaggio surreale e ironico tra passato e presente. Col suo stile irriverente, rivoluzionario e pirotecnico, offrirà una serata di risate e profonde riflessioni, commentando l’attualità in maniera unica e inconfondibile.

Il 2 e 3 luglio sul palco l’"Instant theatre" di Enrico Bertolino, una formula di teatro incentrato sull’attualità, che cambia ogni sera, inventata

da Enrico Bertolino e Luca Bottura e sviluppata con Massimo Navone. Questo format ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, che si interfacciano con l’attualità: elezioni, referendum, pandemie, crisi di governo... adottando sottotitoli sempre nuovi e al passo con l’agenda setting italiana.

Il 4 luglio il monologo di Roberto Mercadini “Felicità for Dummies“, il 5-6 luglio l’omaggio a Gaber intitolato “Un’idea“ di Milvia Marigliano e Andrea Mirò. E il 7 luglio Gene Gnocchi in “Sconcerto Rock“ con il poliedrico artista nelle vesti di “The Legend”, anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, che spera di risolvere i suoi problemi economici. Il giorno successivo Leonardo Manera svelerà il suo “Homo Modernus“.

Da non perdere il 9 luglio “Suono il rock ma amo Mozart. Suono la classica ma amo i Pink Floyd“, frutto del lavoro a 4 mani del rocker Omar Pedrini e Danilo Rossi, Prima Viola alla Scala. Tutto questo e altro ancora è Teatro Menotti in Sormani.