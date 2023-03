Promoter: abbonata ai sold out "Musica, risate e cultura"

di Mariachiara Rossi

La stagione 2023 degli eventi dal vivo si è aperta per la Promoter, società che dal 1991 opera nel campo dell’organizzazione, promozione, distribuzione di spettacoli teatrali e concerti collaborando con i maggiori produttori ed organizzatori di spettacoli. "Abbiamo creato oltre mille eventi in poco più di 30 anni. La nostra collaudata struttura organizzativa ci ha permesso di non fermarci nemmeno durante la pandemia allestendo importanti rassegne in location eccezionali come il Castello Visconteo di Pavia e quello Sforzesco di Vigevano", racconta Silvio Petitto, titolare dell’azienda che si muove principalmente (ma non solo) nel territorio di Pavia. "Negli anni abbiamo ospitato artisti e cantanti di fama internazionale come Tiziano Ferro, Malika Ayane e Jovanotti, allargandoci fino alle produzione teatrali: dal 2010 siamo presenti nella stagione del Teatro Cagnoni di Vigevano con la rassegna Arte dei Comici, mentre dal 2017 al Teatro Fraschini di Pavia con la Rassegna dei Comici".

A questo proposito, dopo il grande successo della scorsa edizione, ritorna per il quarto anno proprio la rassegna “Arte dei Comici” che aveva visto numerosi sold out tra cui quelli dei noti comici Giacobazzi, Mannino, Finocchiaro e Pintus. Si parte il 28 marzo con Angelo Pisani, diventato famoso nel duo comico Pali e Dispari, che promuove “Scomodo”, uno spettacolo in cui cerca di raccontare in chiave comica la vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l’universo femminile. Si prosegue il 7 aprile 2023 con Natalino Balasso in “Dizionario Balasso”: al centro dello sketch un libro con all’interno duecentocinquanta lemmi e un confronto interattivo con il pubblico presente. Balasso si esibirà nell’arte in cui è ormai specializzato: “rompere le scatole”. La prima tranche della stagione primaverile si chiude il 18 aprile con la milanese Debora Villa in “Venti di risate”, un recital in cui festeggia i 20 anni di carriera: in scena un one man show entusiasmante e travolgente fatto di uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni ed emozioni. Un susseguirsi, a ritmo incessante, delle gag che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico, raccontate con quel il graffiante cinismo comico che, da sempre, la caratterizza, a partire dall’universo femminile. Un’ora e mezza di puro divertimento accompagnati dalla comicità sagace di Debora Villa che, con sottile intelligenza e pungente ironia, mette a nudo quelli che sono abitudini e difetti del genere umano. Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 20.30 ed è possibile acquistare i biglietti tramite il circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita oppure presso la biglietteria del teatro aperta dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19, al costo di 30 euro per platea e palchi centrali, 27 per le posizioni laterali e 23 per il quarto settore.