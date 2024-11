Orchestra Sinfonica per i piccoli. Domenica mattina grande musica

“Musica da Cameretta”, sorella minore della rassegna “Crescendo in Musica”, ormai anch’essa un grande classico dell’Orchestra Sinfonica di Milano, offre appuntamenti irresistibili al pubblico dai 3 ai 7 anni, la domenica alle 11.30. Uno spazio condiviso per le famiglie, in cui muoversi liberamente ascoltando storie meravigliose sulle note dei più famosi lavori sinfonici, eseguite dai piccoli partecipanti dell’irresistibile “Musica da cameretta Lab”, laboratorio formativo con cui i bambini si approcciano alla musica scoprendola passo dopo passo con creatività e fantasia.

Uno spazio scenico condiviso tra grandi e piccoli per ascoltare una storia attraverso le voci degli strumenti e i suoni nascosti tra le pagine di partiture sapientemente arrangiate per un’orchestra di bambini e un pubblico di piccoli spettatori. I primi tre appuntamenti sono il risultato di laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni mentre il gran finale è affidato all’Orchestra Sinfonica Kids di Milano.

Quest’anno i quattro appuntamenti di “Musica da cameretta”, in collaborazione con la Civica Scuola di teatro Paolo Grassi, sono dedicati alla fantastica storia di “Alice nel paese delle meraviglie”, romanzo visionario di Lewis Carroll del 1865.

La prima tappa di questo viaggio fantastico è in agenda per domenica 24 novembre alle 11.30 al M.A.C. di Piazza Tito Lucrezio Caro 1, quando va in scena lo spettacolo intitolato “Ci Sento Doppio”, progetto e regia di Emily Tartamelli, insieme all’attrice Giulia Prevedello.

Pilar Bravo dirige i piccoli partecipanti del Musica da cameretta Lab e il Consort strumentale di ottoni e percussioni dell’Orchestra Sinfonica Junior di Milano. I tutor del progetto sono Manuel Renga e Silvia Girardi. L’ideazione del progetto è di Elisabetta Broggi.

Sulle musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Paul Dukas, Giovanni Gabrieli e Michel Rondeau, il racconto si svolge all’interno di un processo con cui la Regina di Cuori, terribile sovrana del Paese delle Meraviglie, cerca di ritrovare la propria voce perduta. Il pubblico, nei panni di Alice e delle sue molteplici identità, aiuterà il Bianconiglio e la Giuria Musicale a risolvere il mistero nel Processo più mirabolante e pazzo di sempre. Uno dopo l’altro, i celebri personaggi di Lewis Carrol si alterneranno sul banco dei testimoni, raccontando la propria storia e tentando di scampare alle ire della Regina. Insomma, una meravigliosa opportunità di imparare storie fantastiche sulle note della musica sinfonica. Prossimi appuntamenti 23 febbraio, 30 marzo e 13 aprile.