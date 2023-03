MTM e Out Off alleati nel segno di Goldoni Memorie di un genio

Teatro Out Off e Manifatture Teatrali Milanesi alleati nel secondo progetto di collaborazione al Litta. Con l’obiettivo comune di portare a conoscenza delle giovani generazioni gli autori più importanti di letteratura e drammaturgia italiana usando strumenti di comunicazione innovativi. L’autore scelto è Carlo Goldoni, la cui ricerca linguistica ha fatto da spartiacque tra i fasti e gli arcaismi dell’italiano volgare post-rinascimentale e le rivoluzioni culturali e linguistiche che arrivano fino al Neoclassicismo. Con il suo teatro Goldoni ha riformato codici obsoleti. E la fantasia galoppa sulle “Memoires” scritte da Goldoni in Francia negli ultimi anni della sua vita. Un’autobiografia appassionante, non pensata da Goldoni per il palco. Per fondere due periodi storici così lontani, Giorgio Franchi ha ambientato proprio in Francia il suo testo “Carlo Goldoni 2.0 Memorie e Rivoluzione”. Quando Goldoni, caduto ormai in disgrazia nel Paese in cui avrebbe dovuto conoscere il suo riscatto professionale, si trova in un ospizio, senza la pensione di poeta elargita dal re ma che il nuovo potere sorto dalla Rivoluzione Francese gli ha revocato. Goldoni - vecchio, quasi cieco e disperato - attraverso ricordi e fasti dei successi veneziani, cerca di trovare consolazione.