Mezzo pacchero con ragù di polpo, olive e capperi

Ingredienti (8 persone)

Paccheri, 2 kg pomodoro datterino, 500 gr polpo, 1 pizzico di peperoncino in polvere, 40 gr capperi dissalati, 40 gr olive taggiasche denocciolate, 25 gr prezzemolo, 1 testa aglio, 1 limone Amalfi, 250 gr olio evo, 10 foglie di basilico, sale e pepe

Procedimento

Cuocere il polpo 1h30 in acqua non salata. Nel frattempo preparare la salsadi pomodoro. Lavare i pomodori: metà verranno tagliati, conditi con 100 gr di olio, sale, testa di aglio a metà, mezza buccia di limone Amalfi grattugiato e 10 foglie di basilico, e disposti in una teglia e messi in forno a 200° statico per 30’; i pomodorini rimanenti tagliati in 4 e saltati in padella con olio evo. Tirare fuori i pomodori dal forno, eliminare aglio e basilico, frullare il tutto e unire ai pomodorini saltati in padella. Aggiungere il polpo cotto e tagliato a pezzi, capperi e olive tritati, peperoncino e pepe in polvere. Cuocere i mezzi paccheri in acqua salata, scolare e condire col sugo di polpo e prezzemolo.