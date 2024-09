Le parole della salute con Ilaria Capua

Siamo tutti sulla stessa barca. Formula semplice e di immediata comprensione per significare la sorte che accomuna tutti gli abitanti del pianeta: uomini, animali e piante. Che prosperano solo se il Pianeta è in salute. Per rappresentare tutto questo è necessario adottare un nuovo vocabolario che ci renda consapevoli della profonda connessione che lega tutti. In questa direzione va “Le parole della salute circolare“, spettacolo a cura di Ilaria Capua, prodotto da Aboca e realizzato da Elastica. I primi appuntamenti sono Milano il 29 settembre alle 21 ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti e Brescia il 24 ottobre alle 21 presso il Centro Teatrale Bresciano. In “Le parole della salute circolare“ tratto dall’omonimo libro (Aboca Edizioni, 2023), Capua insieme con l’attrice Antonella Attili racconterà le storie sorprendenti di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo.