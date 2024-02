Le masterclass di Doctorwine in via Gradisca

Una buona notizia per tutti gli enoappassionati di Milano e dintorni: da giovedì troveranno nella nuova “casa del vino” meneghina di Paola Bacchetti per Doctorwine un luogo dove approfondire la loro cultura enologica: 170 metri quadrati di uffici e 170 di magazzino sovrastante in via Privata Gradisca 11 (zona Gallaratese/Musocco) saranno aperti al pubblico per corsi di formazione e approfondimento sul vino, e a disposizione di aziende, consorzi, associazioni, trade e operatori per masterclass e meeting, eventi e degustazioni. Un primo percorso di incontri di approfondimento rivolti al pubblico è già stato definito e prevede tre appuntamenti, uno al mese, il giovedì sera dalle 19 alle 20.30, condotti da due storiche collaboratrici di Doctorwine: Livia Belardelli (sommelier MasterClass AIS e “flavour coach”e) e Flavia Rendina (sommelier AIS e co-curatrice dell’house organ dell’Onav, L’Assaggiatore). Giovedì Livia Belardelli condurrà una degustazione sul tema dell’Amarone. Il 21 marzo serata sul Piemonte con degustazione condotta da Flavia Rendina. Il 18 aprile Rendina guiderà la degustazione su “Il Sangiovese in Toscana”.

Tutte le informazioni su masterclass, prenotazioni e costi su https://www.doctorwine.wine/events.

"Sono felice di aver realizzato un sogno – racconta Paola Bacchetti, responsabile eventi di Doctorwine –: offrire agli operatori e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del vino un punto di riferimento in cui possano ritrovare competenza, spirito e approccio di Doctorwine per riunirsi, formarsi e trovare occasioni di crescita, conoscenza e diffusione della cultura vinicola".