La Marblét, passione carnale. Solo tagli tracciati e di qualità

Due fratelli pronti a ereditare un’attività a conduzione famigliare, nata nel cuore della provincia bergamasca, e trasformare una piccola macelleria locale - la Bellini M. & Figli srl - in un business su scala nazionale. Valentino e Andrea Zappella sono cresciuti a pane e dialetto locale, quello bergamasco, lo stesso che sentivano parlare all’interno della macelleria di famiglia e che oggi hanno esportato in tutta Europa grazie al marchio La Marblét. "Io e mio fratello abbiamo fatto la gavetta in bottega con mamma e papà, imparando il lavoro manuale e selezionando la carne e i tagli, e di fatto oggi rappresentiamo la terza generazione – spiega Valentino, che allo stato attuale si occupa del settore commerciale –. L’esigenza di adeguarsi alle tendenze del momento, unita alla passione per quest’attività, ci ha portati a dare i natali ad una creatura di nostra invenzione".

Il trend degli ultimi anni non mente. Il consumatore medio mangia meno carne ma di migliore qualità, sceglie tagli più ricercati e tende a fare acquisti meno convenzionali; si interessa dell’alimentazione e del benessere dell’animale, diffidando di prezzi troppo bassi, spesso indice di sfruttamento o di costi nascosti che ricadono sull’ambiente; spesso verifica la provenienza della carne e le caratteristiche genetiche delle razze, ritenendole informazioni importanti non solo per la propria salute ma anche per soddisfare curiosità e gusto. Prende così forma a ottobre 2022 La Marblét. "A seconda della quantità di grasso che si è infiltrato nelle fibre, si formano delle venature sulla carne simili a quelle del marmo, da cui deriva il termine “carne marezzata o marmorizzata” e l’origine del nome del marchio. Il taglio di carne in questione risulterà tanto più pregiato quanto più sarà elevato il grado di grasso, poiché in fase di cottura si scioglierà per il calore, conferendo alla carne sapore e morbidezza" racconta il giovane titolare che nel 2010 ha partecipato all’inaugurazione del nuovo stabilimento di 6.500 mq ad Antegnate, zona sud del territorio orobico. L’approvvigionamento avviene attraverso una filiera certificata, che garantisce la totale tracciabilità delle carni. "La selezione La Marblét comprende scottone, vacche e vitelloni polacchi, scottone tedesche e mucche danesi: una linea dedicata al canale Horeca, a macellerie di prima fascia e ai grossisti che necessitano di un “prodotto-vetrina” da presentare ai clienti". Il valore aggiunto dell’azienda orobica? "Il marchio è di per sé garanzia di “selezione premium” e i nostri clienti sono i meglio informati, garantiamo schede informative, video tutorial, siti e canali social aggiornati. Come una grande agenzia di comunicazione del settore agricolo-alimentare".

Mariachiara Rossi