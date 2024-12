La Magnifica presenza del Manzoni. Un tris di spettacoli tra i due anni:. Tootsie, Festival di Magia e Ozpetek

Un trittico di opere sul palco tra il 2024 che stiamo per salutare e il 2025 che arriva. Tutte sul prestigioso palco del Manzoni. Fino al 22 dicembre si alza il sipario su “Magnifica presenza“, il racconto di un giovane pasticciere gay appena sbarcato a Roma, che deve fare i conti con l’amore e con i fantasmi che gli infestano casa. Ovvero gli attori di una celebre compagnia teatrale che ebbe parecchi guai ai tempi della Resistenza. Vicenda curiosa. Che Ozpetek trasferisce sul palco in maniera corale, affidandosi a Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli.

E proprio Serra Yilmaz l’ha descritta come "una specie di favola, dove si vedono e si sentono parlare persone in realtà invisibili. Sono loro che raccontano storie antiche, che ci appartengono. E io interpreto una di loro, la capocomica della compagnia, che nel film faceva invece un mio collega uomo". E se Natale con i tuoi… Capodanno potrebbe essere con “Tootsie”. In scena dal 26 dicembre al primo gennaio, il musical attinto dal blockbuster di Sydney Pollack riporta sul palco del Manzoni i tacchi, il fard e il rossetto di Michael Dorsey, attore spiantato che pur di lavorare e vincere la sua battaglia col mondo dello spettacolo si regala un’altra vita (stavolta di successo) nei panni di Dorothy Michaels, già evocato a suo tempo da Marco Columbro in “Tootsie ovvero il gioco dell’ambiguità”. Ma allora la chiave era quella della pièce teatrale mentre Massimo Romeo Piparo dirige la versione italiana del musical di Broadway realizzato sulla stessa storia col libretto di Robert Horn e le canzoni di David Yazbek. A vestire i panni di Michael-Dorothy è Paolo Conticini, mentre ad Enzo Iacchetti spettano quelli di Jeff, con il cast è arricchito dalle presenze di Beatrice Baldaccini, Ilaria Fioravanti, Matteo Guma, Massimiliano Carulli, Elena Mancuso, Gea Rambelli, Sebastiano Vinci, Nico Colucci, Fabrizio Scaccia, Roberto Tarsi.

Dal 3 al 6 gennaio il benvenuto al nuovo anno lo darà invece l’imperdibile appuntamento con il Festival della Magia. Ideato e condotto dal funambolico Raul Cremona, lo spettacolare Festival, cult per grandi e piccini, si appresta ad aprire le porte della sua settima edizione, con una schiera di celebri maghi. Tra questi, Mag Edgar dalla Spagna con uno show di grandi illusioni che mescola il reale all’onirico con un tocco burtoniano; il clown Carillon dall’Italia, reduce dai successi del Big Apple Circus di New York e del Circus Theater Roncalli in Germania; Nestor Hato dal Crazy Horse di Parigi, giovane prodigio che trascina il pubblico in luoghi dove le carte volano e appaiono dal nulla; Nick Blaze dall’Italia, che unisce la modernità all’eleganza dei classici; Dion dal Portogallo, che rappresenta personaggi straordinariamente diversi.