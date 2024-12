I Legnanesi al sapor d’Oriente. E il fenomeno pop di Grease

Metti sotto l’albero l’energia e il calore di una serata al Teatro Repower tra comicità, musical, danza, concerti ed eventi per tutta la famiglia. E dal 30 dicembre torna il tradizionale appuntamento con la comicità de I Legnanesi nel nuovo spettacolo “Ricordati il bonsai“, in scena fino al 16 febbraio. La Famiglia Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia e Italo Giglioli/Giovanni) sarà protagonista di un nuovo show pieno di risate, da Rivista all’italiana: per la prima volta il cortile lombardo incontra il futuristico Estremo Oriente. La nuova storia della Famiglia Colombo è scritta da Mitia Del Brocco e sarà accompagnata da sfavillanti scenografie e maestosi quadri musicali curati da Enrico Dalceri, mentre la regia è affidata a Antonio Provasio. A grande richiesta, immancabile l’appuntamento con Grease, in scena anche in questa stagione dal 20 febbraio al 9 marzo. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in fenomeno di costume “pop” intergenerazionale che, dopo aver superato i 2 milioni di spettatori dal debutto, si rinnova a ogni stagione. L’amore adolescenziale tra Danny e Sandy, che risuona tra le note dell’inconfondibile colonna sonora - tra cui brani indimenticabili come Restiamo Insieme, Greased Lightnin e Sei perfetto per me, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo – a ritmo di rock. Sandy ha il volto angelico e la voce travolgente di Eleonora Buccarini, Danny quello di Tommaso Pieropan. Insieme a loro un affiatatissimo gruppo di talentuosi performer.

80 Voglia di…’80, il musical della Compagnia dell’Alba sposta indietro le lancette del tempo per far rivivere (o scoprire ai più giovani) il decennio più scanzonato: dai Duran Duran agli Wham, dagli Europe a Whitney Houston, ma anche Ricchi e Poveri e Heather Parisi. Sul palco, col protagonista Manuel Mercuri (più di 38 milioni di follower sui social), dieci scatenati performer. Anche quest’anno tante date per la satira irriverente di Andrea Pucci con un nuovo divertentissimo one-man show, e ad aprile un classico del teatro musicale italiano: Forza venite gente. E ancora: nove gli appuntamenti con la musica che si aprono il 27 dicembre con “The best of Disney music“, dove la Gerardo Di Lella Grand Orchestra, oltre 90 elementi, darà vita alle straordinarie melodie dei classici come Biancaneve, la Sirenetta, la Bella e la Bestia, Frozen e Re Leone. A febbraio “Queen celebration in concert“, immersione nel lavoro della band britannica che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e note.