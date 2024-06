Gusto e design: "Il nostro inno all’eleganza"

Ginarte, il Premium Dry Gin italiano dedicato al mondo dell’arte, celebra da sempre l’eleganza e l’eccellenza attraverso prodotti di alta qualità e bottiglie dalla forma intrigante e dal design inconfondibile. Per proseguire nella sua mission ha dato vita alla collaborazione con Modulnova, azienda del design Made in Italy di alta gamma e nella creazione di ambienti indoor e outdoor dallo stile innovativo e ricercato fondata dai fratelli Dario, Giuseppe e Carlo Presotto. La loro unione rappresenta un viaggio attraverso il mondo della cultura. Simbolo del legame è l’inedita bottiglia la cui etichetta si ispira al marmo Sahara Noir, marmo nero di origini africane con venature bianche e oro. L’edizione speciale Ginarte per Modulnova non è solo questione di design, ma racchiude il blend di botaniche selezionate da Ginarte: ginepro toscano, lavanda, sambuco, nepitella, germogli di pino, angelica, pino mugo, aghi di pino, cartamo, reseda odorosa, cartamo e guado di Montefeltro. "I progetti di co-branding sono ormai per Ginarte le tappe di un percorso attraverso il quale condividiamo i nostri valori – spiega Ilaria Cocco, Sales Marketing Manager Ginarte –. Con Modulnova si è scelto di valorizzare un materiale, il marmo, che è un patrimonio culturale, un simbolo del design internazionale, protagonista di un vivere quotidiano dall’alto valore estetico. Il connubio tra le nostre linee essenziali e la straordinaria forza simbolica di questa serigrafia laterale è un inno di eleganza, innovazione e contemporaneità". Non è la prima collaborazione di Ginarte con il mondo dell’arte: l’etichetta laterale delle diverse edizioni è ogni volta personalizzata da artisti che danno libero sfogo alla creatività. Pittori, fotografi, tatuatori e designer vengono coinvolti nel progetto per rendere ogni bottiglia unica. Fondata nel 1988, Modulnova è un’azienda a conduzione familiare con sede principale e fabbriche a Prata di Pordenone, nel Friuli-Venezia Giulia, su 80.000 metri quadrati, e presenza globale con oltre 400 distributori e 40 negozi monomarca nel mondo.