Giornata Nazionale dello Spettacolo a Milano: un evento speciale

Martedì prossimo sarà la “Giornata Nazionale dello Spettacolo”, voluta come un’occasione per celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore e per “promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo”, nonché riconoscere "il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all’arricchimento dell’identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana".

Una giornata speciale, un’idea nata nel pieno della pandemia, quando proprio il mondo dello spettacolo ha sofferto un periodo di chiusure e platee vuote che ha messo in netta difficoltà l’intero settore, privando l’intera comunità di un pezzo importante di vita e cultura sociale. Tra mille sforzi dei principali attori del variegato mondo dello spettacolo italiano, la macchina è ripartita dopo la pandemia, pur con tanti pezzi in meno dovuti a chiusure definitive e difficoltà nel chiudere i bilanci di realtà un tempo consolidate, ma dando anche ampi segni di vitalità in varie forme. Chi è rimasto, si è rafforzato nella consapevolezza che il ruolo della cultura è insostituibile anche in questa era digitale.

E allora, in questa giornata speciale, meglio ricordarsi del ruolo chiave di questi mondi e approfittare delle offerte che saranno proposte dalle varie realtà, professionali ma anche talvolta “amatoriali“, dal cinema al teatro, dai concerti alla danza, per dare un sostegno concreto e reale a chi si impegna in prima linea perché la cultura non muoia.