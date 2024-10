Della Porta è l’ad della filiale italiana di Laurent-Perrier

La Maison Laurent-Perrier annuncia che Stefano Della Porta, già direttore commerciale da oltre 10 anni, sarà il nuovo amministratore delegato della filiale italiana. La famiglia de Nonancourt e il presidente del Gruppo Laurent-Perrier Stéphane Dalyac ringraziano Luigi Sangermano per il lavoro svolto. "È un rivilegio lavorare nel mondo dello champagne e fare di una passione il proprio mestiere", afferma Della Porta che vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel settore. Nato e cresciuto a Bologna, Della Porta si è avvicinato al mondo del food&beverage nel percorso universitario in Scienze Statistiche Economiche. Lavorare per la storica azienda emiliana di distribuzione D&C lo ha avvicinato nel 2004 alla Maison Laurent-Perrier che, quando ha deciso nel 2014 di aprire in Italia la sua settima filiale mondiale, ha ritenuto Della Porta la scelta ideale per la figura chiave di direttore commerciale. La sua grande esperienza nel settore Horeca ha rafforzato la presa della maison di Tours-sur-Marne nel campo della ristorazione di prestigio e delle enoteche storiche.

Purezza, eleganza e vento di novità: sono queste le parole chiave di Laurent-Perrier Italia nel 2024 che, con l’introduzione del nuovo Heritage, considera Della Porta il proseguio vincente come amministratore delegato per guidare la filiale verso nuovi obiettivi.