De Wan presenta la collezione accessori 2025: lusso accessibile e speranza in un futuro di pace

“In nome della Pace” è il titolo emblematico. Martedì 25 febbraio l’atelier De Wan di via Manzoni 44 a Milano dedica la sua nuova collezione di accessori alla speranza in un futuro senza guerre. Fra le borse in pelle naturale realizzate in Italia spicca l’iconica “Sereya Bag”. Abbinata a capispalla reversibili, bijoux Made in Italy, orologi a movimento automatico svizzero di precisione, occhiali da sole e foulard limited edition, la borsa è proposta in 22 varietà cromatiche come dagli scatti di Bruno Colombo, già assistente di Oliviero Toscani.

Tante novità connotate da quel lusso accessibile che da 70 anni contraddistingue il marchio De Wan, nato a Torino nel 1955, realtà diretta da Roberto De Wan che ne rappresenta la terza generazione con la sorella Elisabetta. Fashion designer e pittore, De Wan si avvale di giovani talenti creativi da ogni parte del mondo per la ricerca, la selezione e la progettazione stilistica. "Ma ciò è soltanto possibile in un sereno clima di reciproca comprensione e tolleranza che purtroppo nel mondo adesso spesso manca…" osserva Roberto De Wan, formatosi in un ambiente culturalmente ricco di iniziative e riferimenti artistici. La nonna Erika difatti (inseritasi nel Movimento Futurista negli anni ‘30) e il padre Enrico (uno fra i primi esperti di marketing negli anni ‘60) hanno svolto un ruolo significativo nella sua crescita professionale incoraggiandolo ad intraprendere un’attività che coniugasse estro artistico e successo economico. Il percorso stilistico di De Wan appartiene a una stagione che si snoda da una evocata classicità a un vibrante espressionismo. In occasione dell’evento un omaggio simbolico attende tutti i clienti per ringraziarli del loro contributo alla crescita e al successo di questo piccolo nome storico della moda italiana.

Le nuove linee De Wan Milano per la Fashion Week 2025 sono già disponibili nel punto vendita di via Alessandro Manzoni 44 e online www.dewanmilano.it