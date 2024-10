Dal pastrami al surf & turf. Assaggi di New York a Milano

Mangiare tra i grattacieli milanesi, sentendosi a due passi da Central Park. Seduti tra le vetrate a tutta altezza con vista sullo skyline di Porta Nuova, immersi in un’atmosfera jazzy a lume di candela, ci si lascia trasportare dai sapori unici di una reinterpretazione in chiave contemporanea della cucina a stelle e strisce. Tra l’iconico Bosco Verticale e la Stazione Centrale, un microcosmo fatto di divertimento, fashion e cultura gastronomica capace di restituire l’anima più vera e autentica della città. A luci soffuse, come in un qualsiasi ristorante newyorkese che si rispetti.

Nel cuore dell’Hyatt Centric Milan Centrale che offre 141 camere e suite, ecco il Ristorante Rivington – Cucina New York che ricrea a Milano l’atmosfera dell’autunno nella capitale del mondo occidentale. Atmosfere calde e accoglienti, foliage dorato, cielo terso che si specchia nelle vetrine dei negozi e l’aria frizzante che porta con sé profumi di caffè e cannella. Lunghe passeggiate nei parchi e pomeriggi di libri e chiacchiere in caffetterie fumanti.

E il nuovo menù del Rivington non è altro che un viaggio gastronomico tra i sapori intensi d’autunno della città che non dorme mai.

Tra i nuovi piatti l’immancabile “Pastrami“, omaggio al panino americano servito in tutte le tavole calde della Grande Mela, rivisitato con un tocco di eleganza in stile Rivington.

“Porcini Scallops“, la proposta autunnale che segue le orme del Surf&Turf, pesce e carne, abbinando una protagonista indiscussa del mare come la capasanta con un pregiato porcino delle Alpi italiane.

E ancora, “Halibut“, un pesce poco conosciuto nel Mediterraneo ma protagonista negli Stati Uniti, simile al nostro rombo ma con maggiore croccantezza. In questa ricetta viene esaltato dal radicchio brasato al vino rosso, rendendolo perfetto per la stagione autunnale.

E il dolce finale è affidato alla “Blueberry Tart“: in miniatura, proprio - come quelle preparate dalla madre di Clark Kent, alias Superman -, un dolce che non può mancare a tavola perché amatissimo dalle famiglie americane, servito con crema alla vaniglia.

Oltre al menu rinnovato, Rivington continua a offrire un’esperienza gastronomica completa, ispirata dal meglio della tradizione newyorkese (non a caso lo staff, prima di aprire, si è immersa per settimane tra gli stellati e il meglio della ristorazione della Grande Mela). Oltre alla carta dei vini accuratamente selezionata, una cocktail list che spazia dai grandi classici ai drink più innovativi, in perfetto stile Usa, per cenare accompagnati da cocktails.