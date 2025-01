Cibo e cultura: presentazione del libro 'La scuola delle nonne' a Milano

"Che il cibo sia arte e cultura è evidente. Diversamente non sarebbe patrimonio immateriale della umanità come tutela dell’Unesco. Ma che le ricette delle nonne siano letteratura per raccontarci chi eravamo e chi forse non siamo più è l’ingrediente piccante della serata...". Così Massimiliano Finazzer Flory presenta il libro di Marisol Burgio di Aragona “La scuola delle nonne. Viaggio nel passato attraverso la cucina di una nonna dalmata e di una renana” (ed. La vita felice). "Del resto, letteratura e cucina sempre più sono alleate per dare gusto all’esperienza della cultura"

Da qui la presentazione di venerdì alle 18 in Casa del Manzoni (via Morone, 1) a Milano. Alla presenza dell’autrice intervengono Mauro Novelli, Pier Luigi Vercesi, letture di Finazzer Flory. Ingresso libero.