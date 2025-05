"Ambedue" di 32 pluripremiato agli Amaro awards

Tante trovate brillanti sono scaturite nei periodi drammatici dei lockdown. Persino un amaro di birra che oggi viene pluripremiato dagli esperti del settore. Questa è una storia che nasce a Pederobba, provincia di Treviso, ai piedi delle Prealpi bellunesi, dove quelli di 32 Via dei Birrai nel 2020 pensavano di lanciare un nuovo prodotto: distillato, di birra ovviamente, perché 32 è un gran birrificio veneto che gioca le sue carte sul binomio vincente qualità artigianale e approccio industriale che garantisce il controllo dei processi. "Andammo con l’idea dal nostro distillatore di fiducia, Genziana Distillati di Crespano del Grappa – racconta Alessandro Zilli, che con Loreno Michielin e Fabiano Toffoli ha creato l’avventura di 32 –. Ci dissero: “Ma è un peccato distillare la vostra birra, è troppo buona! Vi consigliamo semmai di produrre amaro di birra“. Detto fatto, il risultato: amaro di birra 32 Via dei Birrai che ci ha entusiasmato". L’etichetta gioca col nome stilizzato A+B, ossia “amaro + birra”, in classica bottiglia da birra da mezzo litro. A rimanerne entusiasti i clienti che esauriscono sempre la produzione e gli esigenti giudici di Mixology Experience, visto che bartender.it ha incoronato Ambedue di 32 agli Amaro Awards, come “Best Idea Concept” e “Best Amaro”.