Abbonamento Mosaico è ancora disponibile

La Stagione Sinfonica è già iniziata? Niente paura! Sei ancora in tempo a sottoscrivere l’abbonamento mosaico! Infatti all’Abbonamento classico, abbonamento fisso a 30 o 15 concerti, si affianca quest’anno l’Abbonamento mosaico, formula di abbonamento a 15 o 10 concerti, componibile a piacimento scegliendo gli appuntamenti al momento dell’acquisto da tre diverse categorie della Stagione Sinfonica. Un’opportunità in più per costruire la propria esperienza all’Auditorium, modellando un percorso d’ascolto a piacere in base ai propri gusti.