Sustainability Winter School, ecco temi e lezioni: clima, mobilità, giovani

MILANO – Il primo incontro ha messo al centro gli effetti del cambiamento climatico e la missione di un’azienda pubblica come Cap: prendersi cura del territorio. La scuola di sostenibilità del gruppo, gratuita, è stata la prima a fare alta formazione per la transizione green. È realizzata con il patrocinio della Regione, della Città Metropolitana di Milano e di Anci Lombardia. Molti gli interventi di esperti in programma per chi deve guidare processi di cambiamento. Acqua, clima e ambiente sono i temi centrali, ma il progetto tratta anche di qualità dell’aria, mobilità, politiche giovanili, percorsi di partecipazione e comunicazione, tecnologia e finanza come strumenti indispensabili per il passaggio. In programma, incontri on-line, in presenza e workshop.

Il prossimo appuntamento sarà il 22 gennaio e aiuterà a tracciare l’evoluzione nella governance green per l’amministrazione. Il 29 gennaio in cattedra salirà Luca Lucentini, direttore del Reparto di Igiene delle Acque Interne dell’Istituto Superiore di Sanità. Si occuperà di uso delle risorse idriche nello scenario attuale. Mentre, il 26 febbraio toccherà a Marianella Scalvi, fondatrice di Ascolto Attivo, esperta di gestione creativa dei conflitti, spiegare alla platea come attivare reti di cooperazione territoriale per lavorare insieme. Con lei Sergio Vazzoler, delegato Ferpi. Ancora, il 5 marzo Federico Bartolomucci, docente di Management engineering al Politecnico di Milano, e Paola Brambilla di Ais (Associazione infrastrutture sostenibili) e Wwf Italia offriranno un approfondimento sugli strumenti necessari per gestire i rischi ambientali.

Il 19 marzo sarà la volta di Cassa depositi e prestiti e di European project designer che si occuperanno di finanziamenti per la causa. Il 12 febbraio e il 25 marzo, i laboratori nella sede di Cap, in via Rimini 38, a Milano.